Este es el mejor día para conseguir vuelos baratos

Los viajeros día a día buscan vuelos baratos a diferentes partes del mundo. Pero, no todos los días de la semana un boleto de avión cuesta lo mismo. ¿Cuándo viajar, qué día debes comprar el boleto de avión y con cuánto tiempo de anticipación? Son las principales interrogantes entre los viajeros.

Según un estudio del Wall Street Journal se han de evitar los fines de semana para reservar vuelos ya que los trabajadores cuentan con más tiempo libre. Muchas ofertas salen los lunes, y si no funcionan como la compañía espera empiezan a bajar precios. De ahí que la conclusión es que entre el lunes y el martes sea el mejor día para comprar billetes de avión.

¿Cuál es el mejor día para conseguir vuelos baratos?

De acuerdo con Skyscanner, opta por los días menos populares; martes y miércoles son los días en los que puedes encontrar vuelos baratos. Los viernes y domingos son los días en los que los viajeros buscan vuelos con mayor frecuencia, al tener tiempo libre. Asimismo, son los días en los que más personas toman un vuelo.

Puede ser complicado viajar entre semana, pero generalmente, estos días salen más baratos los vuelos. Las aerolíneas trabajan por oferta y demanda. Una alternativa puede ser volar en miércoles y regresar en sábado.

¿Cuándo debo buscar vuelos baratos?

Una de las maneras para encontrar vuelos baratos es planificar. Si empiezas a planear con tiempo podrás ver que hay infinidad de opciones a la hora de encontrar destinos económicos, boletos baratos y hoteles con muy buenos descuentos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debes comprar un vuelo? Lo ideal es que comiences a buscar 3 meses antes.

Con eso podrás tener un panorama un poco más amplio acerca de las fechas, días y lugares que más te convienen para empezar a tomar decisiones, pedir tus vacaciones, cuadrar con tus

amigos o pareja y lograr precios increíbles en las tarifas de los vuelos.

Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) dijo a La Silla Rota que en temporada baja, como en este momento, los precios de los vuelos de avión han tenido una caída de entre 40 y 50%.

"A pesar que sigue la pandemia y que los casos por Ómicron se han elevado, la gente está más relajada porque ya está vacunada. Los niños siguen en clases a distancia y los padres aprovechan para salir de viaje".

El representante de las Agencias de Viaje destacó que "en estos meses por baja temporada es cuando es posible encontrar vuelos económicos". Los destinos preferidos de los viajeros,: sol y playa, principalmente Cancún, Los Cabos y pueblos mágicos, particularmente los que son más cercanos a la Ciudad de México.

¿Cuáles son los meses para viajar más barato?

Algunos vuelos con escala pueden ser costos, pero esto depende de la temporada. En temporada baja. Un vuelo barato con escalas es posible, pues te podrás ahorrar bastante en cualquier temporada. Al comprar un vuelo con escalas, considera el tiempo de migración, el tiempo para buscar tu equipaje, realizar los check in y todos los demás factores. Si tienes una hora de escala, no será suficiente. Una escala de 3 o 4 horas es perfecta para no estresarte y evitar perder el siguiente vuelo.

Opta por un vuelo nocturno

Los días para encontrar vuelos baratos son martes, miércoles y sábado. El horario también importa. Generalmente, las aerolíneas bajan el costo del pasaje después de la caída del sol; los vuelos que se compran casi de madrugada o nocturnos suelen ser más económicos.

Para algunas personas puede ser perder todo el día, pero si eres organizado te darás cuenta que puede resultar toda una ventaja viajar de noche. Primero, puedes salir del trabajo directo al aeropuerto; con eso podrás ahorrar una noche de hotel y aprovechar el día siguiente completo ya estando en tu destino.

Alertas de precios

Un buscador de vuelos ayuda a que estés al tanto de los precios de boletos de avión con el destino de tu preferencia. Podrás personalizar y recibir alertas de precio.













































































































cj