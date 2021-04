Este 2021, multas por no declarar impuestos ascienden hasta 34 mil pesos

Más de 30 millones de personas físicas deberán presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir de hoy y antes del 30 de abril, serán acreedores a multas que van desde los mil 400 pesos y hasta los 34 mil 730 pesos, de acuerdo con la plataforma Resuelve Tu Deuda.

Las principales razones para ser acreedor de una multa son no presentar la declaración, solicitud, aviso o constancia dentro del plazo establecido; no presentar las declaraciones por internet cuando se está obligado a hacerlo y no presentar las obligaciones de forma automática, según las normas tributarias.

Mismas sanciones pueden ser acumulables dentro del ejercicio fiscal, así como, el incumplimiento de las obligaciones fiscales puede afectar a las personas físicas más allá del tema monetario, repercutiendo en el acceso a créditos bancarios o la obtención de beneficios fiscales.

Por ello, es importante presentar la declaración de impuestos antes del plazo establecido si eres:

- Sean personas físicas con actividad empresarial.

- Ofrezcan servicios profesionales.

- Perciban ingresos por arrendamientos.

- Sean asalariados con ingresos anuales mayores a los 400 mil pesos o Asalariados que en un sólo ejercicio fiscal hayan tenido dos o más patrones.

Al momento de realizar la declaración correspondiente al periodo 2020, debes identificar las obligaciones fiscales.

Además, es importante conocer de qué forma se está dado de alta ante el SAT, para poder identificar correctamente las fechas para presentar la declaración, así como las obligaciones tributarias.

Asimismo, se debe conocer cuándo se está obligado a presentarla y quienes recibieron ingresos por actividad empresarial u honorarios. En el caso de ser asalariados sólo deberán presentar la declaración cuando obtuvieron ingresos anuales por más de 400 mil o si trabajaron con más de un patrón durante el año.

Durante todo el año es necesario solicitar las facturas de compras, ya sea por conceptos de gastos médicos, colegiaturas o por el pago de intereses de créditos hipotecarios.

OTRAS RECOMENDACIONES

- Evita pagar en efectivo: Para hacer efectivas las deducciones personales es requisito que se paguen por un medio electrónico, ya sea tarjeta de crédito o débito o bien alguna transferencia bancaria.

- Tener facturas de tus ingresos: Es indispensable revisar y tener organizadas las facturas de los ingresos que hayamos recibido durante el año, ya que pueden existir casos en los que tengamos facturas de nómina que no nos correspondan.



- Registrar ingresos extras: Si durante el año realizaste alguna otra actividad que te generará ingresos extras, como la venta de tu casa, ingresos del extranjero, indemnizaciones o pensiones es importante registrarlas en la declaración anual.