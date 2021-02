Estas son las 5 apps que te obligan a ahorrar

5 apps para que ahorrar no se convierta en un dolor de cabeza. (Especial)

Prácticamente a todos el ahorrar nos representa todo un reto, ya sea porque se nos olvida o simplemente porque nos gastamos el dinero o pagamos deudas antes de siquiera verlo.

¿Por qué nos cuesta tanto trabajo iniciar y continuar con el hábito del ahorro? Según el trabajo del Nobel de Economi´a, Richard Thaler: los seres humanos somos desidiosos, procrastinadores e irracionales. Es decir, tenemos un montón de excusas que empiezan con: es muy difícil, no tengo ese conocimiento, mejor luego, para qué, no me alcanza…

Y por eso, el ahorro se va posponiendo y con ello, también lograr nuestras metas y las ganancias que puede generar el interés compuesto.

Una de las maneras de combatir este esquema es la automatización o domiciliación de tu ahorro, es decir, que te descuenten cierta cantidad de dinero, cada quincena o mes, directo de tu cuenta de ahorro, nómina, o de crédito.

Este proceso nos puede dar ese pequeño empujón que necesitamos para que, casi sin darnos cuenta, realicemos contribuciones periódicas a nuestros ahorros, sin fallar en el intento.

Además de quitarnos este pendiente de encima, según el Nobel de Economía, activar una domiciliación de ahorro, incluso es de mayor beneficio. Podemos ser tan desidiosos para salirnos de un programa que tiene ciertos candados, que nos permitirá continuar con este hábito.

Actualmente podemos automatizar nuestro ahorro en diferentes plataformas, que pueden ser desde apps, afores, bancos y aseguradoras en las bolsas de inversión, en los bancos y otras aplicaciones móviles. Aquí te compartimos algunas de ellas.

TandaCetes

El servicio de TandaCetes que ofrece CetesDirecto se puede programar desde 100 pesos a la semana, a la quincena o al mes. Ese dinero se invierte en Cetes a 28 días, por lo cual, nos genera un rendimiento interesante. Actualmente te da 7.72% al año (mejor que lo que nos pagaría cualquier banco). Puedes ir ahorrando de manera muy sencilla, con rendimientos y sin tantos requisitos.

Piggo

Es una app diseñada de forma amigable y sencilla para iPhone, con la que puedes alcanzar tus sueños a través del ahorro y la inversión. La app pertenece a GBM (Grupo Bursátil Mexicano).

Podrás automatizar la cantidad de dinero que Piggo tomará de tu cuenta de banco para destinarla a tus metas. Los recursos que ahorres se colocan en 2 fondos de inversión para que tu dinero crezca: uno de renta fija (como son los Cetes) y uno de renta variable (inversiones en la bolsa de valores). Tú decides qué porcentaje de tu dinero se destina a cada fondo. En ese sentido, los rendimientos pueden ser variables, en general, son del 8%.

No tiene montos mínimos ni comisiones y puedes retirar tu dinero en cualquier momento. Además, puedes establecer metas individuales o grupales, como un viaje con tus amigos.

Afore Móvil

Aunque las Afores pueden parecer entidades ajenas, son las que más te pueden ayudar a ahorrar para tu retiro, ya que pueden generar hasta 40% en intereses a largo plazo. También puede sacarle provecho en el corto plazo, mediante la domiciliación de tu ahorro de manera voluntaria. En esta modalidad podrás retirar tu ahorro en 2 meses o 6 meses, más rendimientos.

Para automatizar tu ahorro debes tener una cuenta Afore, llenar la solicitud respectiva, indicar tu CURP y la cuenta bancaria en la cual se realizará el cargo.

Recuerda que puedes hacer tus domiciliaciones con un monto desde 100 pesos y cambiar frecuencia. No cobra comisiones.





Zaveapp

Zaveapp es un cochinito en tu celular. Esta empresa tiene su sede en París, Francia, pero estás disponible en América Latina y Europa. Con esta app puedes crear metas de ahorro en dólares (USD) y euros (EUR) y estableces una fecha para alcanzar el monto. Solo vinculas una tarjeta para enviar saldo a tu meta automática.

De forma recurrente. Programa una meta y elige que te hagamos un cargo automático de formal semanal, puedes modificar o pausar este cargo con un solo click.

Redondea. Tú eliges a la siguiente decena o centena

Date propina. Págate un porcentaje de tus gastos, tú eliges entre 5% y hasta 20%

Recordatorios. Recibes alertas y notificaciones y envía saldo a tu cochinito con un click.

Crea grupos de ahorro. Invita amigos, familiares o compañeros de trabajo a un grupo de ahorro, las cuentas son individuales por lo cual los montos son confidenciales solo se comparten los porcentajes de avance de cada uno con respecto a la meta en un tablero de posiciones.

Tienes que saber que si tu saldo está en dólares o euros puedes tener ganancias o pérdidas contra el tipo de cambio local. Por ejemplo, si tu meta está en dólares y el dólar se aprecia en el tiempo, podrías recibir más dinero en pesos cuando decidas retirar. Si por el contrario, el dólar baja de precio tendrías el efecto a la inversa.

BBVA Plan

BBVA Plan es una aplicación que te ayuda a ahorrar con base a metas y reglas de ahorro, de manera gratuita y sin comisiones. Te ofrece sugerencias de ahorro para que tengas la mayor posibilidad de cumplir tus metas y no tengas que hacer sacrificios en tu estilo de vida.

Reglas de ahorro 100% automático (aunque al parecer, aún está por mejorar este procedimiento):

Porcentaje. Ahorra un porcentaje de todas tus compras.

Redondeo. Redondea tus compras y ahorra la diferencia.

Automático. Ahorra cada quincena o una vez al mes el monto que tu quieras.

Lo malo de este programa es que tu dinero puede estar guardado un año y no te genera ningún rendimiento. No obstante, Bancomer tiene otros servicios de ahorro programado como:

Meta Ahorro Personal que te da 2.70% anual (sin descontar inflación).

Meta Segura es un plan de ahorro a mediano y largo plazo, mediante aportaciones fijas (aproximadamente desde $1,500 pesos) en dólares.

Con información de Finerio

JGM