¿Estás buscando roomie? Toma en cuenta estas desventajas y no hundas tus finanzas

Debido a la complicada situación económica que se vive hoy en día, se podría pensar que lo ideal es buscar un roomie con el cual puedas compartir los gastos de la renta de una casa o departamento, así como de los servicios indispensables como el agua, luz, gas e internet.

Sin embargo, el roomie puede convertirse en una carga si eliges mal a la persona, o la confianza crece a un punto en el que la otra persona siente que puede pedirte "favores", ocasionando los siguientes problemas:

LA RENTA NO ES NEGOCIABLE

Así como tú no le puedes decir a la persona que te renta que no le vas a pagar porque tuviste equis problema, tampoco puedes permitir que tu roomie de deje solo la carga de la renta, porque le surgió un gasto inesperado, o no le han pagado un trabajo. La responsabilidad de cumplir no es negociable.

ROOMIE DESPILFARRADOR

Si tienes un roomie que tira el agua, gasta mucha energía eléctrica, gas y se come toda la despensa del refrigerador, tienes que poner un límite. Si él o ella tiene más tiempo en el departamento que tú, come allí varias veces y tú casi nunca, no es justo que pagues el 50 por ciento de la despensa, ni de los otros servicios. A menos, que sea una persona que no abuse y no tengas problema con ella.

REGLAS ESTABLECIDAS

Nunca falta el o la roomie que permanentemente está llevando amigos, compañeros de trabajo, pareja o hasta familiares a que la visiten. Aunque puedes hacer acuerdos con tu roomie, no puedes permitir que haga del departamento compartido su sitio preferido para reuniones sociales.

Tampoco puedes dejar pasar cosas que no te agraden por "mantener la paz". Por ejemplo, si habían acordado no tener mascotas, pero de un día para otro te encuentras con un perro o gato; tienes que hablarlo y dejar en claro que se está violando un acuerdo. Esto, porque si dejas pasar una, te harán una, otra y otra.

Lo importante es que no te desesperes al momento de elegir roomie, es mejor esperar a la persona adecuada a lanzarte con cualquier compañero que luego empiece a darte más problemas, y hundir tus finanzas.

Con información de MiBolsillo.

MJP