Estamos viendo si le entramos, queremos ver datos: Banorte sobre venta de Banamex

"Apenas estamos viendo si le vamos a entrar o no. Todavía no abren el cuarto de datos y hasta que vayamos, entremos, veamos, analicemos, vamos a poder decir si seguimos en el proceso, si entramos o no", dijo Marcos Ramírez Miguel, director de Banorte, sobre la compra de Banamex.

"No depende de mí, depende de que se libere la información en Citi, que no se ha liberado. Nos tenemos que adaptar a su proceso y con base en ello vamos a ir discerniendo para saber si le entramos o no", agregó.

Esto, luego de considerar como gran candidato de compra de Banamex a Banorte, pues el deseo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es "mexicanizar este banco".

BANAMEX SE VENDERÁ HASTA EL 2023

Citi espera concretar la venta de Banamex en 2023, de acuerdo con Manuel Romo, director general de Citibanamex.

"Estimamos que a fines de este año podamos tener un anuncio del comprador y la firma del acuerdo. La implementación del acuerdo ya será hacia 2023", dijo Manuel Romo, en videoconferencia a finales de febrero del año en curso.

EL PROCESO DE VENTA DE BANAMEX CONSTA DE TRES ETAPAS:

-La primera inició el 11 de enero, fecha en la que se anunció que Citigroup dejaría la banca de consumo en México.

-La segunda, culminará a finales de 2022, luego de que reciban ofertas de los interesados y evalúen la opción más adecuada.

-La tercera etapa arrancaría en 2023 posterior a la negociación del acuerdo, y donde se anunciará al comprador, así como la firma del acuerdo.