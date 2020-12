Esta moneda de 20 centavos puede llegar a valer más de 2 mil pesos

Las monedas pueden agruparse en cuatro categorías o familias diferentes; AA, A, B y C. Foto Twitter

En el mundo existen diversas monedas que además de su valor nominal tiene un valor superior debido a su diseño, antigüedad o por estar relacionada con algún suceso histórico.

En el mercado de las monedas, podemos hallar algunos curiosos casos cuyo valor es mayor al que en algún momento se le dio; un ejemplo de ello la moneda de 20 centavos que se elaboro en México en 1973.

Puedes leer: León: pagan 5 mil pesos con monedas de 10 pesos fakes

Las personas dedicadas a la numismática o colección de monedas encontraron que la moneda de 20 centavos es considerada una de las mejor valuadas, su precio puede superar los 2 mil pesos, en Mercado Libre la moneda se cotiza hasta en 2 mil 274 pesos.

Las monedas pueden agruparse en cuatro categorías o familias AA, A, B y C. Las primeras tres categorías no cuentan con un valor actualmente debido a que su producción ya se detuvo, mientras que las C son aquellas que siguen circulando.

Te puede interesar Ya circula la moneda conmemorativa por 500 años de Veracruz

El valor se les asigna a las monedas se encuentran dentro de las primeras tres familias son variados y se asignan por los coleccionistas debido a sus cualidades o características.

En el mercado de las monedas se puede encontrar monedas valuadas desde un centavo hasta 5 mil pesos, por ello si cuentas con alguna moneda antigua cuyo valor podría ser alto se sugiere conservarla ya que podría llegar a alcanzar un valor muy superior al que tuvo inicialmente.

kach