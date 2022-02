Esta es la empresaria más buscada por el SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha cobrado 944 millones 241 mil 587.23 pesos por concepto de adeudo fiscal a la empresaria Angélica Fuentes Téllez, por no poder notificar y realizar órdenes de embargo. A través de empresas fantasmas, la mujer ha evitado el pago de contribuciones, por lo cual el SAT no puede entregar notificaciones.

La también llamada "reina del gas", por haber sido directora del Grupo Empresarial y ahora accionista, una de las compañías más grandes en el norte del país. Además, presidió la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN); directora ejecutiva de Omnilife y fue nominada como una de las 10 mujeres más influyentes en negocios de México y Latinoamérica, informó El Financiero.

Según información del SAT del 2021, los adeudos corresponden al 2012 y señala que no le ha sido posible la localización del domicilio o que no la conocen en la dirección declarada, por lo cual, no ha sido posible aplicar órdenes de embargo a sus empresas.

Con precisión, el SAT indicó en un oficio del 19 de mayo de 2021 que "con fecha 1 de marzo de 2021, se procedió a practicar el embargo de las mencionadas marcas, amparadas con los registros que se mencionan, a través de Requerimiento de Pago y la Diligencia de Embargo con número de oficio 400-23-00-02-01-2021-1578 de fecha 1 de marzo de 2021, emitido por esta Administración de Recaudación de Chihuahua 2, notificado electrónicamente con fecha 8 de marzo de 2021, para hacer efectivo el cobro de los siguientes créditos fiscales", por un monto de 509 millones 278 mil 90 pesos.

"se advierte que al tratar de hacer exigible el pago de créditos fiscales, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en los términos establecidos en el artículo 16, párrafo primero, fracción XXVIII del reglamento del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el primer párrafo del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente Angélica Fuentes Téllez y/o su representante legal no fue localizado en el domicilio que señaló", mencionó el SAT.

Y aseveró que al no contar con registros de que haya pagado ni garantizado el adeudo fiscal y de acuerdo con el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, se requiere el pago y embargo de bienes de su propiedad, con el fin de hacer efectivos éstos para liquidar el adeudo.

BV