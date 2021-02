¿Es quincena y ya te la gastaste? Una app te ayudará a administrar tus ingresos

La creadora de la app enfatizó que en México la mayor parte de la población no tiene control de sus gastos porque no saben cómo hacerlo.

Con el propósito de contribuir a la educación financiera de las personas, la estudiante de licenciatura en Negocios Financieros y Bancarios de la Universidad del Valle de México (UVM), Campus Texcoco, Sara Leticia García Maldonado, desarrolló la aplicación Finanzas a tu Alcance.

La Universidad del Valle de México informó que la aplicación operará como un asistente financiero inteligente y sirve para tener el control de gastos y toma de decisiones de inversión de acuerdo con las necesidades de cada usuario.

La particularidad de la aplicación, indicó, radica en que contará con un software de inteligencia artificial, lo que ofrecerá la ventaja de toma de decisiones a través de la hipersegmentación del cliente.

Es decir, destacó, que, de acuerdo con cada perfil de usuario, buscará hacer portafolios de inversión considerando sus ingresos, gustos o preferencias y sugerirá opciones de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), además de llevar el control diario de gastos.

La creadora de la aplicación enfatizó que en México la mayor parte de la población no tiene un control de sus gastos y no están en un sistema de inversión porque no saben cómo hacerlo.

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, 35 de cada 10,000 mexicanos invierten en la bolsa.

La aplicación se encuentra actualmente en la fase beta y está dirigida a pequeñas y medianas empresas y personas morales; la cantidad mínima requerida para invertir son 5,000 pesos, monto estipulado por la ley de la BMV. Se prevé que esté disponible para sistema iOS y para Android.

La estudiante expuso que, para usar la plataforma, se deberá registrar el nombre, el Registro Federal de Contribuyentes, número de seguro social y tarjeta bancaria.

Con esta información, el asistente inteligente determinará el tipo de inversionista que es y proporcionará opciones para que decida en qué invertir.

La aplicación arrojará reportes diarios de forma dinámica a través de gráficas y de estados financieros comprensibles.

García Maldonado explicó que uno de los principales retos de la aplicación es ganar la confianza del usuario, por lo que se ofrecerá un mes de prueba para que el interesado tenga la certeza de que se trata de una inversión segura.

Señaló que se estima que el prototipo estará listo en tres meses, por ahora los ingenieros terminan con la programación del software de inteligencia artificial desarrollado por IBM, mismo que estará regulado por diversas instituciones.

El proyecto se encuentra en trámite de registro de propiedad intelectual y los registros correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria.

