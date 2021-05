¿Es ilegal usar celular en el aeropuerto? ¿Por qué multaron a Luisito Comunica?

El influencer Luisito Comunica denunció que fue multado con más de 6,000 pesos por usar su celular dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acusó abuso de poder por parte de las autoridades porque además, inicialmente intentaron imponerle una multa de 18 mil pesos .





De acuerdo con una entrevista de Milenio con autoridades del aeropuerto, no hay una disposición por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que prohíba el uso del celular dentro de las instalaciones. Sin embargo, hay dependencias con diferentes autoridades y facultades que sí tienen la posibilidad de prohibirlo, sobre todo en áreas o espacios en los que no se puede grabar o tomar fotografías, específicamente en área de migración y aduanas.

"No hay una disposición que prohíba el celular dentro del Aeropuerto. Sin embargo, adentro hay dependencias diferentes y autoridades que tienen facultad para prohibirlo. El Aeropuerto no prohíbe el celular en áreas públicas, en el ambulatorio –por ejemplo– que es el gran pasillo de la Terminal 1 e incluso en la sala de espera tampoco se prohíbe", citó.

En la Ley Aduanera Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual se publicó el 15 de diciembre de 1995 y se actualizó en 2020, en el artículo 192 se refiere que se cometen infracciones "relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras quien":

"l. Utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación".

Además de que en el artículo 144, fracción VIII, de dicha ley informa que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que tiene facultades sobre el uso de celular:

"La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y para la circulación de vehículos dentro de los recintos fiscales y fiscalizados y señalar dentro de dichos recintos las áreas restringidas para el uso de aparatos de telefonía celular, o cualquier otro medio de comunicación; así como ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancías y personas en dichos lugares, en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y en las aduanas fronterizas", informa el artículo de la ley Aduanera.

MULTAS POR INCUMPLIR USO DE REGLAMENTO

El artículo 193 de la Ley Aduanera refiere que si usas el celular en zonas restringidas que marca la Ley Aduanera podrás adquirir una multa económica:

"Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras previstas en el artículo 192 de esta Ley: l. Multa de $13,860.00 a $18,470.00, a la señalada en la fracción I".

A través del Twitter oficial, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México expuso:

"AICM no prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Dentro del AICM actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales a internacionales que se deben cumplir".

¿ABUSO DE AUTORIDAD?

Luisito Comunica compartió varias historias en su cuenta de Instagram en las que dijo: "Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular".

Luisito Comunica mencionó que el policía del aeropuerto le recalcaba en diferentes ocasiones "sé quién eres y te voy a multar"; le mencionaba que guardara el teléfono o que la multa "sería más grave".

"Por qué sólo a mí, no soy el único que está usando el celular hay más personas, mira ahí va otro con el celular. Es un acto de abuso de poder", decía el influencer.

Asimismo, mencionó que el trámite para recibir la multa tarda alrededor de 2 horas y media, por lo que tuvo que esperar en el mismo lugar en el que estaba esperando la maleta.

Posteriormente, mencionó que tres militares lo vigilaban para que no escapara, "me mandaron a estos militares para que no me escapara. Con ellos todo bien, la verdad se portaron muy amables y respetuosos".





















