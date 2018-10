''Es el pacto comercial más importante de la historia de EU''

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el nuevo acuerdo comercial con Canadá y México es el "más importante de la historia" del país y, remarcó, es un "privilegio" para cualquier nación del mundo comerciar con Estados Unidos.

"Es el acuerdo comercial más importante de la historia de EU", afirmó exultante Trump en un discurso en la Casa Blanca, rodeado de gran parte de su gabinete económico.

El mandatario subrayó que la sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como se conocía hasta ahora el pacto, supone el "cumplimiento" de una de sus principales promesas electorales.

El nuevo pacto llevará por nombre Acuerdo EU-México-Canadá (USMCA, por su siglas en inglés) y se espera que sea ratificado formalmente por los líderes de los tres países a finales de noviembre.

Por otro lado, Trump advirtió al resto de socios con los que mantiene disputas económicas sobre el eje fundamental de su política comercial.

