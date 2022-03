¿Eres usuario de Banorte? Estas son las principales quejas

"Banorte pésimo servicio es un dolor de cabeza realizar un trámite vía telefónica. Ni siquiera revisan lo que manda, no te avisan cuando te cancelan los folios ni se comprometen a nada. No volvería a solicitar nada a ese banco", denunció en redes sociales "Karen".

"Gabriel" acusó: " @Banorte_mx, ahora me acosa tu otro despacho, Recremex. No tengo adeudo alguno con Banorte. Buscan a otra persona. He levantado ya dos quejas ante Condusef. Pésimo, absurdo que por su pésima calidad de trabajo se acose a terceros que no tienen absolutamente nada que ver".

"Quejas contra @Banorte_mx y su crédito automotriz. Dicen los clientes que no entregan la factura en tiempo y forma después de liquidado. Pasan hasta 3 meses", denunció "José".

"Lamentable el servicio y seguridad de @Banorte_mx , cargos no reconocidos, cambio de tarjeta, y de NIP", dijo "Brenda".

En el caso de "Diego", " Ya mero va a cumplir 3 meses mi aclaración que tengo con @Banorte_mx @BanorteEscucha por cargos no reconocidos y ni sus luces. Supuestamente se tardaban 45 días"

De los que más quejas tienen

Consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida, y cargos no reconocidos en la cuenta fueron las principales causas de reclamación ante los bancos durante el 2021, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sobre el comportamiento de los bancos a diciembre de 2021, se recibieron un total de 155 mil 959 reclamaciones. Los bancos que tienen más reclamaciones:

-BBVA

-Banorte

-Santander

-Citibanamex

Así puedes presentar quejas de los bancos ante la Condusef

Entre las quejas más frecuentes de los usuarios de los bancos son cargos no reconocidos, depósitos que no llegaron a su destino, robo de datos bancarios, entre otros.

Sin embargo, los usuarios no denuncian estas quejas contra los bancos debido a la falta de tiempo o por miedo a recibir una respuesta negativa por parte de la institución financiera.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene diferentes canales de atención para meter quejas contra los bancos. Cabe destacar que en la Condusef, los usuarios pueden presentar quejas contra bancos, aseguradores, afores, entre otras instituciones financieras.

En la actualidad, hay dos maneras de presentar una reclamación en la Condusef:

-Agendar una cita en las Unidades de Atención a Usuarios.

-Portal de Queja electrónica.

-Para agendar una cita presencial, la Condusef solamente atiende los siguientes casos:

-Reclamación por un posible robo de identidad.

-En caso de entregar documento o información que complemente la denuncia previamente hecha.

Personas adultas mayores o con capacidades diferentes que no tienen la posibilidad de hacer un trámite de forma remota.

Puedes agendar la cita llamando al Centro de Contacto y Atención por medios remotos al teléfono 55 5340 0999 o al correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

También puedes agendar a través de la página web de la Condusef en la pestaña "Agenda tu cita", se indican las Unidades más cercanas a tu domicilio y los horarios de atención.

























































