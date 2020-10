¿Eres renuente al cubrebocas? No podrás abordar tu Uber

En un correo electrónico enviado a su base de usuarios, Uber indicó que "Sin tapabocas, no hay viaje". (Foto: Pixabay)

La aplicación para transporte privado, Uber, solicitará una fotografía en modo selfie a sus usuarios que hayan sido reportados en un viaje anterior que no hayan utilizado cubrebocas para evitar contagios de covid-19.

En un correo electrónico enviado a su base de usuarios, Uber indicó que "Sin tapabocas, no hay viaje".

"Lo decimos en serio. Creamos la tecnología para mantenernos más seguros. Presentamos la confirmación del uso de tapabocas para usuarios, una nueva manera de ayudar a proteger a los usuarios y a los socios conductores", indica en su comunicado.

La medida se implementará, explica, "si se reporta que no usaste tapabocas en tu solicitud anterior, para confirmar que la uses en tu próximo viaje, se te pedirá que te tomes una selfie dentro de la app de Uber".

Además, se comprometió a que también se confirmará que los socios conductores usen un tapabocas antes de comenzar a aceptar viajes.

Uber implementó en México la verificación de uso de cubrebocas con selfie, siguiendo la previa implementación en Estados Unidos y Canadá. Si los usuarios no portan el cubrebocas, no podrán viajar, toda vez que los conductores podrán cancelar el viaje sin represalias en la plataforma; así como los usuarios pueden hacer lo mismo en caso de que los conductores no porten tapabocas.

NO ES PARA TODOS

Se resaltó que no todos los usuarios tendrán que comprobar que usan tapabocas para viajar en Uber, únicamente será para pasajeros con un reporte previo de no uso de cubrebocas. Con un reporte previo de no uso de cubrebocas y al solicitar un nuevo servicio, será exigible el uso.

(MJP)