¿Eres pobre económicamente o mentalmente?

Aunque la pobreza puede ser una situación económica, también puede considerarse como una mentalidad. Entonces, si eres de los que prefiere gastar en "el ahora" por satisfacción y placer, o porque "merece darse gustos, porque usted trabaja mucho", puedes ser parte de este grupo.

Por lo general (y no en términos económicos) una persona se considera pobre cuando el dinero se le va en gastos o cuando éstos superan sus ingresos y no le queda para desperdiciarlo en ocio o actividades del tiempo libre, lo que se consideraría que no puede acceder a ciertos elementos o comodidades que mejoren su calidad de vida.

Sin embargo, puede que estés equivocado y tu cabeza sea la que constantemente te insinúe que eres pobre, que tus problemas financieros no tienen solución y que, "como no hay nada qué hacer", simplemente sea mejor por adoptar una filosofía de vida al estilo "es mejor disfrutar mientras se pueda".

Pero lo cierto es que la pobreza, como tal, tiene otras definiciones. La que el Banco Mundial utiliza es "la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo" y es un concepto que, además, ha delimitado una línea con el fin de analizar y evaluar las condiciones de pobreza en el mundo, basándose en "el consumo" y teniendo en cuenta: uno, "el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades muy básicas" y dos, "la cantidad que varía de un país a otro y que refleja el costo que tiene la participación en la vida diaria de las sociedades".

TODO ESTÁ EN LA MENTE

Cuando hablamos de una "mentalidad de pobre" es porque hacemos referencia a una persona que no sabe administrar de forma adecuada su dinero. Por eso, debes aprender a identificar cuáles son las diferencias entre ricos y pobres y así, descubrir si vas por un buen camino para volverte millonario o lograr tu sueño de emprendimiento.

De esto también parte si eres de quienes trabajan para hacer dinero o haces que el dinero trabaje para ti. Si eres de los primeros, probablemente el dinero nunca te alcanza, gastas sin todavía haber recibido su salario.

Es por ello que debes saber cuál es la mejor forma de usar tu dinero en los artículos más comunes.

1. Vehículos: aunque este medio de transporte te evita en muchas ocasiones contratiempos, te genera comodidad y un ambiente íntimo de regocijo, esta debe ser una inversión que tienes que pensar con cabeza fría. Primero, porque es algo que se devalúa con los años y segundo, porque puede llegar a traerte más gastos.

2. Celulares: estamos en la época de los millennials en la que la conectividad, la instantaneidad, lo visual y lo digital son el auge en el mercado y en la cotidianidad. Por eso, decirte que no tengas un celular (por lo menos con capacidad para instalarle una aplicación como WhatsApp), sería una locura.

Pero debes ser inteligente cuando gastes tu dinero en la compra de uno de estos aparatos: no busques comprar el de última generación cuando ni siquiera tienes el dinero o peor aún, cuando tu capacidad de endeudamiento no te lo permite.

3. Ropa o accesorios de lujo: mantener una buena imagen es bueno en tanto que los demás lo perciben de forma diferente y puede ser aceptado o no socialmente. Y es que lo que te pongas dice mucho ti.

Sin embargo, no te extralimites. No llegues a aparentar lo que no es. Puedes lucir bien, presentable, sin necesidad de ponerte lo más costoso del mercado. Las personas pobres suelen, gastar lo que no tienen o lo poco que les quedó del presupuesto, en ropa de última colección, lo que es un gran error.

4. Comidas rápidas: todos necesitamos alimentarnos y es una necesidad básica. El tema con esto es que en varias ocasiones tienes mucho trabajo y comes cualquier cosa que te llene rápido y que te evite cocinar. Entonces, decides comprarte una hamburguesa, un perro caliente, etc., cualquier alimento que logre satisfacerte momentáneamente. Lo que no sabes es que a diario estás gastando cierta cantidad dinero que mejor podrías ahorrar.

