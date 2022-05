¿Eres cuentahabiente de BBVA? Antes de abrir tu app, checa esto

Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron depósitos por parte de BBVA sin motivo aparente. De acuerdo con diversas cuentas de Twitter y Facebook a lo largo del día el banco realizó "abonos" o "depósitos" sin explicación alguna a sus cuentahabientes.

"Afortunado con el depósito que me llegó de BBVA" o "que BBVA no me quite el dinero que me acaba de depositar", fueron algunas de las publicaciones más comunes que volvieron tendencia al banco este día, incluso, algunos lo catalogaron como "un regalito".

Hasta ahora, BBVA no ha emitido una postura al respecto y si le quitará el dinero depositado a cada una de las personas.

Sin embargo, un usuario en Twitter, explicó:

A los que les cayó el dinero de @BBVA_Mex, les doy un secreto:



Es un error de sistema, si su cuenta estaba en ceros, sigue en ceros, mil pesos ficticios aparecieron (error del sistema) pero no los pueden gastar.



De nada. — Orlando Guzmán (@LOrlandoGuzman) May 9, 2022

En contraparte, otros usuarios se quejaron por no recibir dinero y hasta crearon memes al respecto, "Qué onda con esos 'suertudotes' a los que sí les depositó BBVA", escribió uno de ellos.

