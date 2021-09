"Era vacante como asistente ejecutiva, resultó para vender ollas Royal Prestige"

Lo único que buscaba era algo de experiencia laboral. Acababa de salir de la universidad y me puse a buscar trabajo porque quería empezar a independizarme y agarrar experiencia, contó una usuaria de Twitter.

Tras ir a un par de entrevistas donde no me querían contratar por solo tener un año de experiencia como cajera, dijo, "me salió una vacante como Asistente de Relaciones Publicas con un sueldo que iba de los 6 mil a 12 mil pesos mensuales".

Explicó que "Esto fue por OCC y me postulé. Me llamaron casi a las 3 horas y me agendaron una entrevista. Antes ya había escuchado sobre fraudes en vacantes por internet así que investigué el corporativo pero no encontré nada "sospechoso".

Ella calificó esto como "grave error". "Porque pronto descubrí que de "relaciones públicas" no tenía nada. Era puro telemercadeo, si bien yo no vendía tenía que sacarle citas a los de ventas y manejarles su agenda de citas".

Otro usuario de redes sociales también compartió su testimonio: "Una amiga me acaba de hablar llorando porque gastó lo último que le quedaba en pagar un Uber para llegar a una entrevista como "asistente ejecutiva" muy prometedora y resultó que era para vender ollas Royal Prestige. Reclutadores: no sean mierda, y digan la verdad al inicio".

Como este par de testimonios, en redes sociales es posible encontrar más "historias de terror" relacionadas con las vacantes falsas.

"Como olvidar cuando me contrataron en mi primer empleo a base de engaños en Royal Prestige y no me dejaban salir de la oficina. Tuve que huir", dijo una usuaria.

Una modalidad de "fraude" fue relatada por Isabel, también usuaria de Twitter. "Yo tengo datos de una empresa que pide depositen el dinero de los exámenes médicos y ya cuando vas a la entrevista pues no hay nadie en el lugar no caí porque si se me hizo raro, investigué y vi a muchos que lamentablemente sí,y son si no mal recuerdo arriba de $500 lo que pedían".

Como olvidar cuando me contrataron en mi primer empleo a base de engaños en Royal Prestige y no me dejaban salir de la oficina?????? tuve que huir. pic.twitter.com/KpxRTM1rdk — valeria (@vrp___) September 10, 2021

Las empresas fantasma no son cosa nueva, pero desde que inició la emergencia sanitaria por el coronavirus, muchísimas personas han reportado en diferentes medios ser víctimas de las ofertas de empleo falsas.

Las empresas fantasma son aquellas organizaciones con fines de lucro que no cuentan con una constitución legal, no poseen un domicilio fijo y operan en impunidad.

Las ofertas de empleo fraude que circulan actualmente pueden ser de diferente sector, pero las que han destacado más han sido aquellas para "elaborar material sanitario".

Modus Operandi de las ofertas de empleo fraude

Aprovechándose de la difícil situación, los malechores publican ofertas de empleo fraude en bolsas de trabajo y en redes sociales, incluso envían correos electrónicos bajo el dominio de empresas reconocidas para crear confiabilidad en los receptores, de acuerdo con OCC.

"Para esta última situación te recomendamos confirmar siempre la información que recibas a través de las redes sociales oficiales de la empresa a marcando a su Atención al Cliente", dijo.

Las ofertas de empleo fraude parecen reales, pero la señal de alarma se presenta cuando a cambio de continuar con el proceso de selección y reclutamiento, te solicitarán algún pago por adelantado para diferentes motivos, entre los que destacan:

-Envío de material

-Pruebas de antidoping

-Prueba de Inglés

-Uniformes

-Credenciales

La razón que suelen utilizar constantemente dichas "organizaciones" para solicitar el pago, es debido a la situación económica por la que está pasando la empresa por la pandemia.

Fraude

-Ninguna empresa debe pedirte dinero bajo ningún concepto para contratarte.

-Los procesos de reclutamiento y selección de personal deben ser gratuitos para todos los postulantes

















cj