"Entré a una empresa multinivel y las cosas no son como las pintan"

Los estragos económicos derivados de la pandemia por el coronavirus y la falta de empleo llevaron a Cecilia a explorar nuevas opciones: el multinivel.

"Necesitaba algo donde no invirtiera tanto porque no tengo dinero, investigué este tipo de empresas y algunas sí tienen beneficios y en otras las cosas no son como las pintan", contó.

Cecilia, con una carrera de veterinaria reconoce que, sin un título, la situación se hace más compleja.

"En el grupo de WhatsApp de donde vivo hay personas que venden distintos productos, pero a la hora de investigar, en algunos te piden hacer una inversión y en otras empresas como Avon, subes de rango conforme metes gente, y la cantidad personas que ingresen al negocio".

Explicó que, según su experiencia los que más ganan son los que entraron primero o los jefes de zona, "mi mama y hermana llevan 5 años y no han subido, los que más beneficios tienen son los que están en rangos más arriba".

"Peor aún, en algunas empresas te piden invertir dinero que a veces no tienes, se quedan con una parte importante como comisión de lo que vendes, o el chiste es ingresar pero ya adentro no te resuelven", dijo.

Sin embargo, Cecilia contó que ahora vende productos de una empresa brasileña para bajar de peso. "Todos los productos son con 50% de ganancia y puedes invertir entre 1,800, 6,000 o 14,000".

Hoy en día para las personas emprendedoras que buscan un ingreso extra el multinivel puede ser una opción atractiva: la posibilidad de ser tu propio jefe, generar un ingreso con un horario flexible, y liderar un equipo.





Un multinivel vende bienes o servicios capacitando a una red de vendedores directos para que hagan lo mismo.

Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista explicó que los negocios multinivel son una forma de distribución que lo único que hacen es que tienen una fuerza de ventas que no es empleada directa de las empresas donde se venden productos y servicios, y están constituidas bajo un esquema legal.

Detalló que la diferencia entre una estafa piramidal y un negocio multinivel, es que en este último existe un producto o servicio y en el esquema piramidal solo pueden pagar sus ganancias si entra más gente, y no hay un negocio o inversión que genere rendimientos.

Especificó que entre las principales diferencias de ambos esquemas:

· Las empresas multinivel legales son empresas debidamente constituidas; las estafas piramidales son personas físicas

· En las empresas multinivel te piden que invites gente y es muy público; en las estafas buscan solo personas cercanas

· En el multinivel tu esquema de comisiones depende del trabajo, liderazgo y esfuerzo, de cuántos productos vendas; en las estafas te piden confiar ciegamente

De acuerdo con AARP, una organización estadounidense sin ánimo de lucro independiente, la Comisión Federal de Comercio, ha sancionado al menos 12 compañías de mercadeo multinivel debido a promociones que han hecho o sus representantes sobre los ingresos de sus vendedores durante la crisis de la covid-19.

Las compañías de mercadeo multinivel es un modelo de negocio en el que empresas usan a distribuidores independientes para realizar ventas directas al público de sus productos o servicios. Algunas de las compañías más famosas que funcionan bajo este modelo son Herbalife, Mary Kay, Avon, Amway y Pampered Chef.





CJ