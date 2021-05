¿Enfrentamiento entre la 4T y los medios por libertad de expresión?

Por considerarlo un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los radiodifusores del país impugnarán ante instancias internacionales de derechos humanos y ante el Consejo de la Judicatura Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le devolvió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad para imponer los lineamientos que protejan los derechos de audiencias a los concesionarios de radio y televisión.

El proyecto presentado por el ministro Javier Laynez fue avalado por la Segunda Sala de la Corte, para que el IFT recupere dichas atribuciones.

Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dijo que la sentencia "pretende restituir la vigencia de los Lineamientos de Audiencias del IFT de 2016, o en su caso, la facultad para que el Instituto emita nuevos Lineamientos, lo que constituye un grave retroceso, configura un modelo de censura, suprime la autorregulación y se viola flagrantemente la Constitución, por lo que se hace un llamado al trabajo jurídico conjunto para que a través de las Instituciones del Estado se corrijan los excesos y riesgos del fallo judicial".

La posición de la CIRT, "es de un absoluto rechazo a la sentencia del amparo en revisión 499/2020 aprobada por mayoría en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que es un ataque directo a libertad de expresión y a los derechos de las audiencias, al ordenar que quedan expeditas la facultades del IFT que permiten la entrada en vigor de los "Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias" del 21 de diciembre de 2016, mismos que habían sido abrogados por el Congreso de la Unión".

Además, dijo, la sentencia de la Segunda Sala viola lo expresamente dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo. Es decir, que el efecto de un amparo contra norma general será la inaplicación de la norma únicamente respecto del quejoso.

Contrario a ello, la Segunda Sala pretende imponer al Congreso el deber de legislar en un sentido determinado, pues no podría simplemente "dejar sin efectos" la expedición y promulgación de un Decreto y, por ende, "resurgir" la vigencia de la norma anterior, al no encontrarnos frente a un acto administrativo; la Sala pretende obligar al Congreso a legislar en un modo determinado, lo que excede los alcances de una sentencia protectora de amparo.

De acuerdo con la CIRT, los Lineamientos del IFT de 2016, proponen un régimen de control editorial sobre los medios de comunicación basado en cuatro herramientas de censura:

1.-Imponer obligaciones no previstas en la Ley, como sería que los conductores, noticiarios y en general cualquier persona que haga uso del micrófono en radio y televisión, tengan que diferenciar, a cada momento, de manera clara, a juicio del IFT, entre opinión e información a través de campanillas o anuncios, "medida absurda que, por supuesto, no existe en ningún país democrático"

2.-Controlar la designación y actuación del defensor de audiencias, convirtiéndolo en un censor de contenidos al servicio de la autoridad

3.-Injerencia en la libertad editorial de cada medio de comunicación al poder rechazar los contenidos de su Código de Ética

4.-Suspensión precautoria de transmisiones. Todo ello vía unos Lineamientos del IFT y no en una Ley emitida por el Congreso de la Unión, único facultado en la Constitución para definir los derechos de las audiencias y único facultado, en casos de excepción, para restringir la libertad de expresión en México.

ACCIONES A SEGUIR

-Queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la conducta del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haber negado el derecho de comparecer en el juicio a la CIRT y a varios concesionarios del país, por haber dado efectos generales a la sentencia de un juicio de amparo, por violar diversas tesis de la SCJN y por, sin facultades, ordenar al Congreso cómo debe de legislar

2. Solicitud de reunión de emergencia ante el IFETEL para explicar a los comisionados actuales cómo los Lineamientos que optativamente la Sala pretende revivir ya no pueden operar dado el cambio del marco normativo del 2017. En cualquier caso, es inaceptable que se impongan criterios mordaza

3. Diálogo con los medios públicos federales y estatales y todos juntos sensibilizar al Congreso de la Unión del riesgo de que se imponga regulación editorial desde instancias del Estado (Organismos Autónomos), por el riesgo de censura antes descritos

4. Acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer la denuncia respectiva

5. Amparo colectivo en caso de que, por la instrucción de la Sala de Corte, el IFT decidiera revivir los Lineamientos de 2016, mismos que atentan contra la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y los más elementales principios de libertad de expresión

NUEVOS LINEAMIENTOS, NO REFRITOS

Por su parte, Irene Ley, abogada especialista en telecomunicaciones y presidenta de Observatel dijo a La Silla Rota que "sería inviable que el IFT publique los mismos lineamientos. No se pueden revivir porque incluyen algunas cosas que la Corte en su resolución no tocó, como la diferenciación entre opinión de información o información de publicidad. Los lineamientos del 2017 no se pueden revivir tal cual fueron concebidos y tendrían que modificarse, e ir a consulta pública".

De acuerdo con Levy, los lineamientos "originales" sí eran invasivos de la libertad de expresión. "Se puede interpretar que en extremo iban a limitar sí, pero lo que se buscaba era que los comunicadores no intentarán confundir a la gente entre lo que significaba información y opinión".

Coincidió con la CIRT en que, un régimen de demasiado control podría dar sensación de censura; los lineamientos deberán cumplir la libertad de expresión y contenido. "El diablo estará en los detalles".

Gerardo Soria, en su columna en El Economista, destacó que: "La sentencia que se pretende cumplir implica una invasión de poderes en contravención al Artículo 49 Constitucional, que expresamente refiere que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, y el Juez indebidamente pretende concentrar la función judicial y legislativa, dado que no se constriñe a declarar la inconstitucionalidad de la norma sino que además pretende revivir una disposición jurídica que fue derogada por el Congreso".

"Es tal el desvío de poder en que incurrió el Juez, que, indebidamente y desde una sentencia pretende dotar de facultades a un órgano constitucional autónomo para emitir lineamientos en materia de derechos de audiencias, cuando la definición de los derechos de audiencias y sus mecanismos de protección es una facultad expresa y exclusiva del Congreso conforme al Artículo 6º Constitucional, además de que conforme a la jurisprudencia que rige en materia de órganos autónomos sus facultades deben estar expresamente previstas en la Constitución, no en una sentencia. La decisión judicial contravino el principio de relatividad de las sentencias de amparo y dotó de efectos generales al fallo cuando no existe fundamento legal para ello".

Detalló que sólo una mayoría calificada de ocho ministros de la SCJN puede declarar la inconstitucionalidad general de las leyes.