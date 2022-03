"Encontré chamba en redes sociales; me fui a Querétaro, pero era una vil estafa"

Las redes sociales se han convertido en la herramienta más recurrente para los estafadores que ofrecen falsas vacantes.

Incluso, la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ADERIAC) ha alertado a la población a tener cuidado al momento de buscar trabajo en Internet, pues hay personas que se aprovechan de la necesidad de la gente para cometer fraudes.

Tal es el caso de Luis "El flaco", habitante de Cempoala, en el estado de Veracruz, quien atraviesa por una situación económica complicada, misma que lo ha llevado a buscar fuentes de trabajo "en todos los lugares posibles".

"El año pasado un amigo me dijo que en Facebook había una oferta de trabajo en Querétaro, en una empacadora. Llamé y el sueldo era 'aparentemente' de $9 mil al mes", contó a La Silla Rota.

"En una primera instancia me dijeron que debía pagar $5 mil pesos para garantizar que me iba a trasladar y una vez allá, me los regresarían diferido en 3 quincenas. Al principio dudé pero es tanta la necesidad que uno tiene que te aferras a una idea, y hasta conseguí el dinero", dijo.

Una vez que hizo el pagó, un grupo de al menos 6 meses de su comunidad se trasladaron a Querétaro. Allá el trabajo "no era propiamente en la empacadora sino en una como fábrica, como nos habían dicho que nos apoyarían con el hospedaje, en efecto nos llevaron a unos cuartos donde compartiríamos techo con al menos 12 personas".

"El flaco" platicó que estando en Querétaro no resultó nada de lo que decía la oferta en Facebook, no tenían tiempo ni de comer, hacían labores de limpieza, de repartidores de volantes y pues así aguanté un mes y medio, pero nunca me regresaron la parte que correspondía a la supuesta devolución de lo que había pagado, todo fue un engaño".

"Sin dinero, ni empleo. Literalmente explotado, mal comido y mal dormido, como pude me regresé a mi casa".

Falsas ofertas

Los ganchos más comunes usados por los falsos reclutadores son:

-Salario muy atractivo que se encuentra incluso por encima de lo que se ofrece en el mercado laboral

-El proceso se hace vía electrónica, incluso hasta por las mismas redes sociales, cuando generalmente las empresas citan a una entrevista y el proceso puede llevar varios días o semanas; asimismo, se ha detectado que otro de los anzuelos es que se ofrecen viajes al extranjero

