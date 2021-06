En pandemia familias recortan gasto en alimentos

En promedio, los hogares mexicanos gastaron mensualmente mil 501 per cápita por hogar en alimentos; en localidades rurales este gasto fue 329 pesos menor que en las urbanas.



Por región geográfica, el mayor gasto alimentario fue en la región Pacífico-Norte con mil 917 per cápita en promedio por hogar, seguida por las regiones CDMX y Frontera, con mil 733 y mil 677, respectivamente.

Cerca del 30% del gasto promedio per cápita, se destinó a la compra de alimentos de origen animal como carne, lácteos o huevo; las frutas y verduras, considerados alimentos básicos para una dieta adecuada, representaron 21.3 por ciento del gasto total en alimentos.

A pesar de ello, los resultados muestran que aproximadamente 7.5 por ciento del gasto se hizo en alimentos y productos no saludables.



Sobre el gasto en salud, la encuesta muestra que los hogares gastaron en promedio 400 pesos mensuales en atención a la salud, equivalente a 126 pesos per cápita por hogar.



El estudio reveló que dos tercios de los hogares perdieron en promedio 48.5 por ciento de su ingreso durante los meses de la pandemia.



Además, en 33.9 por ciento de los hogares al menos uno de sus integrantes dejó de recibir ingresos en la contingencia; en 30 por ciento a alguno de sus miembros le redujeron el salario y al menos un integrante de 21.3 por ciento de los hogares perdió su empleo.

Destaca que 11% de la población que no buscó atención a pesar de tener una necesidad de salud, no lo hizo por miedo a contraer covid-19. Asimismo, 19% no fue atendido porque en la unidad sólo trataban a pacientes con coronavirus.

Aunque en promedio, los hogares en México pudieron mantener el nivel de gasto en alimentos y salud, los datos de la Ensanut 2020 sobre Covid-19 sugieren que pudo haber una pérdida importante en el bienestar económico familiar. Durante los meses de la pandemia los hogares destinaron alrededor de 60% de su gasto total a la compra de alimentos. De éste, alrededor de 70% se destinó a alimentos básicos como frutas, verduras o alimentos de origen animal como la carne y lácteos.

Aunque el monto que destinaron los hogares a alimentos parece no haber cambiado drásticamente durante los meses de la pandemia, hubo ajustes importantes en los patrones de compra en estos meses en comparación con el gasto observado en 2018; en especial, los datos sugieren un menor gasto de alimentos consumidos fuera de casa y procesados.

En términos de salud, el gasto fue mayor comparado con 2018, los datos sugieren que hubo un aumento en el gasto en consultas y medicamentos. Los hogares más ricos, además, gastaron una proporción mucho mayor en hospitalización, mientras que los más pobres destinaron más recursos proporcionalmente a medicamentos y búsqueda de atención médica.

La fuerte caída en los ingresos familiares experimentada por dos tercios de los hogares mexicanos a raíz de la pandemia supuso un ajuste importante en el gasto registrado en servicios y productos no referentes a alimentos ni salud durante el 2020; esta pérdida fue especialmente importante en rubros como ropa y calzado, mantenimiento y compra de enseres del hogar, así como en cultura o servicios de entretenimiento.

De acuerdo con los datos encontrados en materia de seguridad alimentaria, dos de cada 10 hogares a nivel nacional disminuyeron la cantidad de alimentos que habitualmente consumen o dejaron de comer en todo un día debido a la falta de dinero o recursos (experiencias atribuidas a la inseguridad alimentaria moderada y severa.

cj