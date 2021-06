En México empresas con temor a no sobrevivir, en EU la gente no quiere trabajar

Casi 6 de cada 10 empresas en el país prevén que no podrán continuar un año de operaciones con su nivel actual de ingresos, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por covid-19 en las Empresas, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); 55.8% de las unidades económicas considera que su nivel de ingresos no les permitirá operar más de un año.

De esta proporción, 46.3% cree que podrá operar entre 3 y 12 meses, y 9.5% considera que lo hará en menos de tres meses.

De acuerdo con el Inegi, aún cuando ha habido alguna reducción en el porcentaje de empresas que reportan tener impactos negativos entre abril de 2020 y marzo de 2021, los datos indican que el porcentaje de negocios afectados sigue siendo sumamente elevado.

Los apoyos fiscales por parte de los gobiernos, es la principal ayuda que consideran los empresarios deben recibir para poder sobrevivir; transferencias en efectivo; y aplazamiento de pagos de crédito o servicios.

El Inegi mostró que, por tamaño de empresa, los que más muestran una proporción de que pueden sobrevivir tres meses o menos son las microempresas, con 9.8%. En las pymes fue 6.9%, y en las grandes empresas, 4.8%.

LLEGÓ LA HORA DE BAJAR LA CORTINA

Raúl tenía un negocio de reparación de computadoras, en la Plaza de la Computación. Trabajaban con él dos personas más y por más "que quisimos estirar el dinero y el negocio no fue posible". La pandemia y la falta de apoyos del gobierno obligaron a parar actividades, aún cuando "trabajamos a cuenta gotas en el 2020, pero ya no hay negocio, no hay gente y no hay dinero".

Él cuenta que el paro de actividades por el confinamiento obligatorio afectó severamente las finanzas del negocio. "Por más que uno tenga ganas, este negocio era producto de muchos años de esfuerzo, lamentablemente no fuimos de los beneficiados ni por el gobierno, ni por la suerte".

ACCIONES PREVENTIVAS

La encuesta del Inegi reveló que casi la totalidad de las empresas encuestadas adoptó medidas para enfrentar los riesgos de contagio de la covid-19, como:

-Proporcionar elementos de protección personal a los trabajadores

-Promover medidas sanitarias entre clientes, visitantes y empleados que acudan a la empresa

-Realizar labores de limpieza y desinfección, entre otras.

-Ventas por internet

-Adopción de turnos de trabajo

-DIversificación de las cadenas de suministro

-Trabajo en casa

En México, sólo el 3.8% de las unidades económicas reportó haber recibido apoyos para continuar operando en lo que ha durado la contingencia sanitaria, reportó el Inegi en su tercera encuesta del impacto de covid-19 en las empresas.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS

-El 73% de las empresas reportó una disminución de ingresos

-50% reportó una baja en la demanda

-29% reportó escasez de productos

-66% de las empresas cree que la mejor política de apoyo del gobierno serían estímulos fiscales; 34% piensa que la transferencia de efectivo con 34%

En la parte laboral

-18% de las empresas ha tenido que reducir su personal

-13% de las empresas ha recurrido al recorte de sueldos o prestaciones para enfrentar los efectos de la pandemia.

IRONÍAS DE LA VIDA

Investigadores del Banco de la Reserva Federal de San Francisco , en Estados Unidos, el verano pasado encontraron que el bono federal, entonces de 600 dólares, evitaría que pocos desempleados aceptaran un nuevo trabajo. Concluyeron que es probable que el beneficio suplementario de 300 dólares solo tenga un pequeño impacto en la capacidad de las firmas para encontrar trabajadores.

"No está claro qué tan exitoso será eliminar los beneficios adicionales para que las personas regresen a trabajar", dijo Josh Bivens, director de investigación del Instituto de Política Económica.

















