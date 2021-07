¿En la lista negra del SAT? Esto es lo que puede pasar

Para tener problemas con el fisco no necesariamente debes ser o pertenecer a grandes empresas o grandes defraudadores, tú como contribuyente puedes tener problemas con Hacienda y no saberlo.

En estos casos, es importante saber si es un contribuyente cumplido o incumplido y puede ser que aparezca en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las razones por las que podrías aparecer en esta listas son:

· Tener créditos fiscales firmes

· Tener créditos fiscales que no has pagado o no han sido garantizados

· Si no ha sido posible localizarte en tu domicilio fiscal

· Tener una sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal

· Tener un adeudo fiscal cancelado o condonado a partir del 1º de enero

¿CÓMO BUSCARSE?

Esta publicación se encuentra disponible de manera electrónica en la página de SAT, en donde sólo se requiere buscar la relación de contribuyentes incumplidos, y se puede descargar el listado completo que contiene el RFC, la denominación o razón social, el tipo de persona y el estatus de quienes integran dicho documento, por lo que el usuario se puede buscar y corroborar si se encuentra o no en la publicación.

Otro medio para enterarse si se encuentra en esta publicación es revisar el Diario Oficial de la Federación, en donde el SAT publica la misma información, sólo que en versión impresa, con la lista de nombres de aquellas personas que no están al corriente y aquellos que ya aclararon su situación.

Antes de publicar el nombre del contribuyente en la lista negra del SAT, la autoridad notifica al usuario a través de su Buzón Tributario para que cumpla con sus obligaciones fiscales y esté enterado de las mismas. Si no logra tener éxito para buscar al usuario, se le insiste; en caso de definitivamente no encontrarlo, es adherido a la lista de incumplidos.

Una vez que el contribuyente es notificado de estar en la lista, podrá solicitar su aclaración a través del mismo Buzón Tributario con un plazo de 15 días, en donde podrá aportar las pruebas necesarias para comprobar su situación y pedir que sea excluido de esta publicación, para ello el SAT deberá resolver su caso en un plazo no mayor que tres días hábiles.

Si el fallo es favorable al contribuyente, la autoridad fiscal rectificará que ya no es un usuario incumplido, pero en caso de que no, deberá ingresar una nueva aclaración.

AFECTACIONES

Las repercusiones de aparecer ahí no dependen del usuario sino de quien decida ocupar dicha información. Por ejemplo, un cliente podría optar por no hacer negocios con alguien enlistado por temor a que no sea responsable.

Debido a que el SAT busca que todos los contribuyentes estén al día con sus obligaciones, en caso de seguir en la lista, los requerimientos y multas continuarán llegando, además de que se cancelarán tus sellos fiscales y ya no podrás facturar, por lo que tu actividad se verá detenida.

El especialista indicó que, en cualquier caso, es recomendable que los usuarios busquen la asesoría de expertos en contabilidad, ya que como cada caso es particular, los especialistas podrán brindar la información necesaria para resolver y actualizar la situación frente a la autoridad.

REVISA TU CORREO

Es importante que el contribuyente revise la dirección del correo electrónico que le proporciona a Hacienda para que lo revise constantemente, ya que la forma adecuada por parte de la autoridad es el Buzón Tributario y es la vía de contacto más directa entre la autoridad y el contribuyente.

Una vez que el usuario se entera de que está incluido en esta publicación, debe arreglar de inmediato su situación, ya que en muchos casos se trata de errores, que de no ser resueltos pueden acarrearte más problemas.

cj