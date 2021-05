En fraude telefónico: "Me mentaron la madre, lo que ellos querían era estafarme"

"Un día me llamaron supuestamente del banco, me dijeron que habían intentado hacer una compra de artículos para coche con mi tarjeta de crédito, pero que al ser una compra extraña decidieron bloquear la tarjeta. Entonces dijeron que me pasarían al área de fraudes para levantar la queja correspondiente", dice Angie.

En lugar de colgar y decir simplemente que no reconocía la operación y que llamaría a la línea de atención de mi banco me quedé escuchando, cuenta. "En verdad parecía que era una llamada oficial, se escuchaba idéntico al centro de atención telefónica. Ya en el área de fraudes, me dijeron que es común que hagan llamadas falsas en las que buscan robar datos con el mínimo descuido, que siempre estuviera alerta y después de un rato me dieron el supuesto folio de la reclamación y ahí fue cuando todo cambió.

Cuando me pidieron confirmar los dígitos que recién me habían dicho, me negué y les dije que no podía repetirlos en ese momento porque no los había anotado, pero "una vez que escuchara la grabación, porque había grabado toda la llamada, me dirigiría al banco directamente. Fue entonces cuando me mentaron la madre, lo que ellos querían era estafarme y no me deje, me quisieron amedrentar diciendo que tenían mi datos, sentí un poco de miedo pero no me paralice, fui firme al decir que tenía el número registrado y la grabación. Entonces colgué.

"Sigo sin comprender cómo es que se realizaría el fraude o estafa si repetía los datos, he pensado que como no presté atención quizá se trataban de los dígitos de mi tarjeta o cuenta y al repetirlos era una suerte de confirmación, pero no lo sé", dice.

El Portal de Fraudes Financieros, de la Condusef, cuenta con información de 919 datos fraudulentos como pueden ser números telefónicos, correos electrónicos, páginas de internet, entre otros.

NUEVO MODUS OPERANDI

La Condusef ha detectado un nuevo modus operandi en el que un falso empleado de un Bancomer se pone en contacto con el usuario y argumenta haber identificado cargos en su tarjeta de crédito por el pago de un seguro.

Al momento de entrar la llamada, aparece en pantalla el número telefónico real de Línea Bancomer de la Ciudad de México, incluso el estafador pide al usuario verificar que el número en pantalla sea el mismo que contiene su tarjeta de crédito en la parte posterior.

"Es importante recordar que detrás de este tipo de llamadas, hay delincuentes que buscan aprovecharse de los usuarios para cometer fraude. No te dejes engañar", dice la Condusef.

DATOS QUE SOLICITAN LOS ESTAFADORES

-Código de Verificación de la Tarjeta, mejor conocido como CVV, que son los tres números al reverso del plástico

-Número de Identificación Personal o NIP

-Códigos de operación del token

-Información confidencial con la que pueden accesar a la cuenta haciendo compras y operaciones fraudulentas digitales (vía telefónica, celular, cajeros automáticos o internet).

SEGURIDAD

Cómo crear contraseñas seguras

Las contraseñas, cuando son implementadas correctamente, son una manera fácil y efectiva de prevenir que personas no autorizadas accedan a los dispositivos personales. Es importante aumentar la ciberseguridad mediante contraseñas seguras.

De acuerdo con el área de Fraudes de BBVA México, el ´vishing´ es "un sistema de engaño vía voz, donde el defraudador cibernético busca guardar el anonimato para obtener información confidencial".

Algunas recomendaciones para no sufrir ´vishing´

-Recordar que el banco nunca llama para solicitar datos confidenciales.

-Ante la duda, es mejor colgar y validar directamente con la institución financiera, ya sea por canales digitales, teléfono o en sucursal.

-Cuando se realizan compras por internet o vía telefónica, revisar que sean sitios seguros y no realizar compras utilizando redes públicas de internet. En compras físicas, no perder de vista la tarjeta, con ello se evita el robo de información.

Los fraudes electrónicos son de diverso tipo; sin embargo, el uso de los canales digitales que ofrece cada banco garantiza la seguridad de los usuarios de servicios financieros y sirve para estar informado de los movimientos de tarjetas de crédito o débito y así evitar ser víctima de la delincuencia.