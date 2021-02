En AL, pandemia podría dejar hasta 25 millones de desempleados

La crisis por la pandemia del coronavirus va a dejar a 25 millones de personas sin trabajo en Latinoamérica y el Caribe en 2020, según los pronósticos del Banco Mundial.

En entrevista con AFP, el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Carlos Felipe Jaramillo, adelantó que, esta cifra puede ser peor dependiendo de cómo evolucione la situación en los próximos cinco o seis meses.

Además, Jaramillo consideró que Latinoamérica nunca había enfrentado una crisis de esta magnitud desde que hay registros históricos.

Ninguna otra crisis había generado una caída en la producción y unos datos tan preocupantes de desempleo como estos

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el coronavirus llevó a un récord de 41 millones de personas sin empleo en América Latina y el Caribe, frente a un nivel de 25 millones que había en enero.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica para este año una contracción del PIB latinoamericano de 9.4%, con una recuperación de 3.7% en 2021.

Desempleo en México

En el caso de México, el número de mexicanos que se encuentra sin empleo sumaron 15.7 millones al cierre de abril pasado, 2.1 millones de desempleados adicionales de los 13.6 millones de la población no económicamente activa pero que está disponible para trabajar, revela la Encuesta Telefónica sobre la covid-19 y Mercado Laboral, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los 13.6 millones de la población no económicamente activa disponible para trabajar, 87.1% (11.9 millones) fueron personas ausentes de un trabajo o que deseaban trabajar, pero no buscaron trabajo por motivos de la pandemia del coronavirus, mientras que 12.9% (1.7 millones) estuvieron ausentes o deseaban trabajar, pero no buscaron trabajo por otras razones (falta de materia prima, clientes, vacaciones, entre otros).

De los 32.9 millones de personas ocupadas, 7.2 millones son ausentes temporales con vínculo laboral o que fueron suspendidas durante la contingencia sanitaria, cifra que representa el 21.8% del total de ocupados.

En el periodo abril-mayo alrededor de 20.14 millones de mexicanos quedaron desempleados producto de la crisis del coronavirus, de acuerdo con datos del IMSS e Inegi; en cambio, se generaron 7.96 empleos de medio tiempo, por lo que las estadísticas ubican en 12.18 millones de empleos perdidos en dicho periodo, lo que se le da una lectura de que se pauperizó la oferta de trabajo, de acuerdo a una lámina publicada por el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

De acuerdo a cifras oficiales, México perdió más de un millón de empleos entre abril y mayo, etapa más álgida del confinamiento para frenar la pandemia.

(María José Pardo)