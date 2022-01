Emprender puede que no sea para ti: la dura advertencia de Salinas Pliego

A casi un año de aperturar su cuenta de Tik-Tok, el magnate Ricardo Salinas Pliego continúa sacando contenido para informar a sus seguidores sobre temas afines a lo que es experto: los negocios y el dinero.

Esta vez tocó el turno al emprendimiento. Salinas contó que muchos jóvenes se le acercan pidiéndole consejos sobre cómo emprender un negocio y dejar de depender de un salario y horarios fijos, a lo que el CEO de Grupo Salinas optó por contar la parte oscura de ser "tu propio jefe" y desmintió que esto ayudara a reducir tiempos de trabajo.

"Mucha gente llega conmigo y lo primero que dice es: quiero tener una empresa para ser independiente económicamente y están completamente equivocados, así no es la cosa, te vas a hacer esclavo de tu empresa y de tu proyecto".

De inicio lanzó que

"No todos están hechos para ser emprendedores" pues eso implica una responsabilidad mayor que la de ejecutar un puesto, que te digan qué hacer y cobrar un sueldo.

"Y no tiene nada de malo, el ejecutivo tiene grandes responsabilidades en su ámbito, que es ejecutar; el estratega, el creativo, tiene una responsabilidad mayor que es qué vamos a ejecutar".

Aunado a ello la palabra descanso es una acción que Salinas desconoce, pues prácticamente tener tu propio negocio implica sacrificar amigos, familia, fiestas y demás para entrar de lleno al negocio.

"Te vas a hacer esclavo de tu proyecto. De los que se levantan pensando en él, trabajan todo el día pensando en él y luego en la noche se van a dormir pensando en él y sueñan con eso y otra vez repiten al día siguiente, es cero tranquilidad".

Finalmente, Salinas no aconsejó a los jóvenes, al menos no en este primer video de Tik-Tok sobre el tema, en su lugar optó por indicar que el emprendedurismo no está hecho para todos.