Empleadas domésticas: "Mi sueldo ha sido el sustento de mi familia completa"

Tere, originaria del municipio de Jilotzingo en el estado de México trabaja en una casa haciendo labores de limpieza. Tiene dos hijos, el mayor cursa segundo de secundaria y la menor, el quinto grado de primaria.

Su esposo, Enrique, se fue a Estados Unidos hace ya casi 6 años. "Al principio mandaba un poco de dinero, pero después ya no supimos de él. Con lo que ganó de hacer limpieza debe ser suficiente para sacar a mis hijos adelante, yo soy el sustento de mi familia.

Ella cuenta que tres hasta cuatro días a la semana se traslada a la ciudad de México a trabajar en la casa de una familia a la que le ha trabajado desde hace muchos. "Yo no sé de los salarios mínimos, porque pues ellos me pagan mi sueldo pero no sé si es en base a las leyes, lo que sí es que me dieron el seguro social y eso creo que puede ser de más ayuda".

El costo de los pasajes van incluidos en el sueldo semanal que percibe. "Digamos que tenemos una relación más que de trabajo porque también luego me llevan a las fiestas y les ayudo a cuidar a sus nietos y yo puedo llevar a mis hijos, hay mucha confianza y eso se los agradezco".

Tere cuenta que su sueldo es de alrededor de 1,200 pesos o un poquito más. "A veces me ayudan con lo de mis pasajes o de la comida pues les puedo llevar a mis hijos". "No sé si es mucho o poco, la verdad es que no se hacer otra cosa que limpieza en las casas, pero lo que recibo lo hago rendir para los gastos de la casa y pues que mis niños puedan estudiar".

AUMENTAN SUELDO

La Conasami incluyó por primera vez dos nuevas profesiones de sectores históricamente olvidados: los trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas, quienes tienen salarios de 213.39 pesos para la Zona Libre y de 160.19 pesos para trabajadores agrícolas y 154.03 pesos para empleados del hogar en el resto del país.

Esto implica un incremento del 30 por ciento en el salario mínimo vigente de jornaleras y jornaleros, así como un 25 por ciento para trabajadores y trabajadoras del hogar, y beneficiará a 196 mil 317 personas, indicó la Conasami.

MERCADO EN ASCENSO

Hasta antes de la pandemia, más de 2.4 millones de mujeres, se dedicaban al trabajo del hogar remunerado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). in embargo, derivado de la crisis económica por la pandemia de la covid-19, en junio de 2020 poco más del 30% perdió su empleo.

A un año de distancia, en mayo de 2021 el Inegi reportó 2.1 millones de personas laborando en ese sector.

De acuerdo con datos que retoma El Economista, en este tiempo la inscripción al IMSS ha ido aumentado. El 2020 inició con 16,397 trabajadoras afiliadas, para junio la cifra subió a 23,057 y en mayo pasado ya eran 32,899. "Sin embargo, aunque la incorporación ha sido sostenida, apenas representa el 1.3% del total de personas que laboran en este sector".

El programa piloto fue creado en 2019 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la Ley del Seguro Social (LSS) dejaba a voluntad de empleadoras y empleadores inscribir a las trabajadoras al IMSS.

REGISTRO DEL TRABAJO

Al iniciar la Fase Piloto del programa para el aseguramiento, éste estaba a cargo del patrón o del trabajador; en caso de que el empleado tuviera más de un empleador debía recolectar la cuota correspondiente a cada patrón. Además, el pago se realizaba de manera anticipada y mensual.

A partir de esta experiencia se encontraron áreas de oportunidad para mejorar el proceso de afiliación y ahora cada empleador realiza la inscripción de la Persona Trabajadora del Hogar y el pago de las cuotas de manera individual, en función de los días laborados y del salario reportado.

"Los resultados de este programa han sido positivos y se continúa con la difusión de los beneficios que genera a través de la página web del IMSS, con un apartado que cuenta con respuestas a las preguntas frecuentes, calculadora de cuotas obrero-patronales, así como atención telefónica para orientación oportuna", refirió la STPS.

En diciembre pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó introducir incentivos para aumentar la cobertura, por lo que podría crearse una figura con financiamiento fiscal que permita reducir el costo del aseguramiento; así como construir una fiscalización no tradicional y elaborar un plan nacional de comunicación.

Además, introducir medidas para generar valor adicional a las personas trabajadoras del hogar inscritas en el IMSS: boletos subsidiados para el transporte público, cursos de capacitación, programas de educación formal, préstamos y descuentos comerciales.

cj