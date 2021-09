Empeño contra préstamo personal ¿Qué te conviene más para obtener dinero rápido?

Cuando necesitas dinero de manera urgente para resolver cualquier inconveniente inmediato que tengas; lo que necesitas es obtenerlo de forma sencilla y no tan tardada. Empeñar una prenda es una práctica popular en México en caso de dificultades financieras para obtener liquidez inmediata

De acuerdo con la Profeco, es importante que conozcas tus derechos, los diferentes costos y comisiones que pueden ser cobrados en los contratos de mutuo, con interés y garantía prendaria, y algunos tips para que elijas la mejor opción al momento de acudir a una casa de empeño.

Te puede interesar ¿Rápidos y baratos? Así te afectan los créditos milagro



Durante muchos años, las casas de empeño representaron para miles de personas, la oportunidad de conseguir dinero inmediato; con la condición de poner como garantía diferentes prendas de valor; que hace algunas décadas eran sólo joyas; ahora es posible empeñar joyas, electrónicos, electrodomésticos y hasta autos.

Y es que el empeño representó una buena fuente de financiamiento; cuando muchas personas no tenían acceso a servicios financieros como lo son los préstamos personales o los créditos bancarios.

Sin embargo las cosas han cambiado en la actualidad y ahora hay diferentes alternativas para conseguir el dinero que necesitas.

Empeño vs préstamo personal, qué te ofrece cada uno

Son variadas las emergencias económicas por las que puedes necesitar dinero inmediato; puede ser desde una ventana rota, un pago de tarjeta olvidado y hasta un choque ligero; por ello, es importante saber de antemano cuáles son las opciones de financiamiento de las que dispones; así como cuáles son sus requisitos y beneficios que obtendrás al hacer la solicitud.

¿Qué es el empeño?

De acuerdo con el sitio web de Kueski, el empeño es el proceso mediante el cual, el interesado, recibe una suma de dinero en efectivo a cambio de dejar en depósito y como garantía, una prenda de su propiedad.

Si bien existen algunas prendas como los vehículos que no necesariamente necesitas dejarlos en resguardo; si te exigirá el pago de una tasa de interés más alta y algunos servicios como el pago de un seguro y localizador; en el caso de empeño de autos.

Una vez que se te otorgue la cantidad en préstamo por la garantía que has dejado; se establecen las cuotas que deberás cubrir de acuerdo al plazo que hayas elegido; y de incumplir con las cláusulas de tu contrato, la institución puede absorber la garantía; para vender el bien y así recuperar el valor del crédito.

Empeño

-Puedes empeñar prácticamente de todo, desde joyería, hasta electrodomésticos; pasando por herramientas, instrumentos musicales y hasta automóviles

-El dinero lo recibes de inmediato, una vez que valúan tu propiedad y firmas el contrato

-Puedes pagar intereses y costo de almacenaje si no puedes realizar el pago completo de tu refrendo; para que no pierdas tu prenda y tengas más tiempo para liquidar tu empeño

Desventajas de empeñar

-A pesar de la rapidez con la que puedes conseguir dinero; el empeño también tiene sus desventajas, que pueden pesarte demasiado a la hora de estar pagando todos tus refrendos y reflexionar si has tomado la decisión correcta.

-Para algunos trámites necesitarás algún aval; como en el caso de empeñar tu auto y no llevártelo

-La valuación de tu prenda puede ser mucho más baja de lo que esperas; en ocasiones, las casas de empeño sólo te otorgarán entre el 30 y 80% del valor del bien que quieres dejar en garantía

-Si bien muchas casas de empeño te ofrecen la oportunidad de pagar refrendos ilimitados; piensa si valdrá la pena pagar de por vida para recuperar una prenda que quizá puedas reponer después con menos dinero

-Debido a que el empeño es una forma de financiamiento peligrosa para los otorgantes del crédito; las tasas de interés suelen ser más altas que las de un crédito regular

-Existe el peligro latente de perder tu bien empeñado en caso de presentar algunos atrasos en los pagos; lo que representa un problema, sobre todo si te viste en la necesidad de empeñar alguna joya con valor sentimental.

-Por disposición en algunos productos tendrás que presentar las facturas o recibos; para comprobar que el bien no es robado, si no cuentas con esto; no te prestarán dinero o bien, te darán una cantidad mucho menor a la que esperas

-Tienes que hacer el trámite completamente en una sucursal; tanto para pedir que te valúen tu prenda; como para recibir el dinero de tu préstamo y para realizar el pago de los refrendos; lo que te dejará expuesto a un robo o al extravió del dinero

Préstamo personal

Actualmente existen diferentes alternativas para conseguir un préstamo personal; una de ellas es a través de los bancos, pero si buscas una alternativa con requisitos más flexibles y un trámite mucho más amigable, simple y rápido; entonces son los préstamos personales con descuento vía nómina.

Los préstamos personales con descuento vía nómina, de los que seguro has escuchado hablar como crédito de nómina; han representado en los últimos años una alternativa de financiamiento simple para muchos trabajadores.

Es un préstamo otorgado por bancos u otras financieras que toman como garantía el pago de tu salario a través de una nómina; y cuyos pagos se realizan a través de descuentos automáticos directos en tu cuenta de nómina.

Para obtener un préstamo personal con descuento vía nómina; necesitas recibir el pago de tu salario en alguna cuenta de nómina. Por lo que si cumples con ese requisito; entonces te cuento sus ventajas y desventajas; para que puedas realizar una verdadera comparación empeño vs préstamo personal.

Lo que debes saber

Antes de empeñar:

-Que la casa de empeño no admita artículos robados, para lo cual se te pedirá que demuestres que tienes derecho a empeñar el objeto e

identificarte.

-Tener acceso al contrato de adhesión registrado ante la Profeco y a la constancia de inscripción ante el Registro Público de Casas de

Empeño.

-Conocer, antes de la contratación, los términos y condiciones de la prestación del servicio, el costo anual total (CAT), las comisiones y la tasa de interés anual, así como los costos por almacenaje.

Durante el empeño

-Que el pesaje se haga con básculas y balanzas calibradas y a la vista, para determinar correctamente el valor de la prenda que se pretende empeñar.

-Recibir información oportuna, completa, clara y veraz, que no induzca a error o confusión sobre el préstamo a otorgar, previo avalúo de la prenda que se pretende empeñar antes de la celebración del contrato.

-Que te respeten las condiciones establecidas en el contrato para la posibilidad de refrendar el préstamo.

-Conocer el plazo del préstamo y las condiciones para recuperar la prenda después de haber pagado conforme a lo establecido en el contrato. La prenda no debe ser vendida antes de que venza el plazo del empeño.

Después del empeño

-Ser restituido por pérdida, deterioro o robo de los bienes entregados en prenda

-La cancelación del contrato y aplicación de penas convencionales por incumplimiento del contrato.

-Presentar queja y ser atendido por la Procuraduría Federal del Consumidor ante cualquier inconformidad o incumplimiento que atente contra tus derechos e

intereses.

cj