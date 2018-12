El verdadero culpable de tus problemas para ahorrar

REDACCIÓN 09/12/2018 07:45 p.m.

En esta temporada final del año, los bonos y gratificaciones como el aguinaldo, bien podrían ser estímulos para abrir una cuenta de ahorro o comenzar con este hábito financiero. Sin embargo para muchas personas se trata de un paso muy difícil de dar, en este sentido, la programación biológica del cerebro podría ser el obstáculo a vencer.

De acuerdo con la publicación "El ADN dictador" del español Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, la genética es el elemento que sienta las bases que determinan ciertas características de nuestro comportamiento.

Todo lo que debes de saber sobre las comisiones bancarias

Teniendo eso en cuenta, para Pita la principal razón de que se nos dificulte ahorrar es que el cerebro está programado para ceder ante las cosas que nos generan placer de manera inmediata, en cambio el ahorro responde a beneficios ubicados en el largo plazo.

Según el experto, el ahorro se trata de un fenómeno que va en contra de los instintos básicos del ser humano.

No obstante, no es una problemática sobre la que no se pueda trabajar.

LEA TAMBIEN ¿Quieres comprar un smartphone? hazlo ahora o subirán de precio De acuerdo a especialistas los aumentos en el costo de los smartphones no se reflejarán durante la temporada navideña o el Buen Fin

djh