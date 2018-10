¿El USMCA prohíbe tener un acuerdo comercial con China?

El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido ahora como USMCA por sus siglas en inglés, podría venir con una cláusula que prohíba a las naciones hacer tratados de libre comercio con otros países.

Así lo señaló Soumaya Keynes, editora de El Economista en la versión estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Se trata del artículo 32.10, denominado "TLC con un país sin mercado", donde se explica que una parte, es decir un país, debe informar a los demás de sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con un país sin mercado.

Leer también en La Silla Rota: 10 claves del USMCA, el nuevo acuerdo entre EU, Canadá y México

En el artículo se proporciona la definición de un país sin mercado como aquel que para la fecha de la firma del acuerdo haya sido calificado así por uno de los países firmantes debido a sus leyes de comercio.

Un país que quiera hacer acuerdos con este tipo de países, deberá proporcionar toda la información posible con respecto a los objetivos de esas negociaciones.

También deberán brindar a los otros países la oportunidad de leer todo el acuerdo, además de otros anexos e instrumentos, para que estos puedan analizar el potencial impacto en el USMCA.

El punto número cuatro de este artículo indica que una parte puede terminar el acuerdo y sustituirlo con un acuerdo bilateral.

Is this the "DON'T YOU DARE NEGOTIATE AN FTA WITH CHINA" clause? pic.twitter.com/h6GZw4Rm9q