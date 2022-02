El tío Zuckerberg recomienda peculiar regalo para tu pareja

"Ser madre es difícil y, desde que tuvimos hijos, Priscilla ha tenido dificultades para dormir toda la noche. Se despertará y verificará la hora en su teléfono para ver si las niñas podrían despertarse pronto, pero al mirar la hora la estresará y no podrá dormirse de nuevo. Por eso he construido lo que llamo la "caja del sueño". La pongo en su mesita de noche y entre las 6 y las 7 de la mañana emite una luz muy débil — aunque lo suficientemente visible para percatarse y saber que es un buen momento para que uno de nosotros esté pendiente de las niños— y también lo suficientemente débil como para que la luz no la despierte si todavía está durmiendo. Y como no muestra la hora, si se despierta en medio de la noche, sabe que puede volver a dormir sin tener que preocuparse por la hora. Hasta el momento esto ha funcionado mejor de lo que esperaba y ahora puede dormir toda la noche. Como ingeniero, construir un dispositivo para ayudar a mi pareja a dormir mejor es una de las mejores maneras para expresar mi amor y gratitud. Un grupo de amigos me ha dicho que querrían algo como esto, así que lo estoy publicando por si otro empresario quiere construir cajas para ayudar a dormir a más personas".