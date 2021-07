¿El seguro de auto cubre inundaciones por lluvias?

Debido a que las lluvias cada vez son más intensas, y ante los impredecibles cambios climáticos, los automóviles son los más afectados en esta temporada.

Por ello, es importante cuidar nuestro vehículo ante cualquier imprevisto, por lo que es necesario contar con un respaldo que lo proteja ante cualquier fenómeno natural, como un seguro de cobertura amplia, lo cual será de gran ayuda a nuestro bolsillo.

Un punto a considerar y que puede ser contraproducente es en cada compañía existen algunas exclusiones, por lo que no se hará responsable y podría invalidar la cobertura.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las compañías pagan hasta 150 millones de pesos por daños relacionados a las lluvias que se registran en el país.

¿Seguros que cubre inundaciones en un estacionamiento?



Se estima que 56% de las indemnizaciones otorgadas son por causa de imprevistos naturales, mientras que el restante 44% va a los pagos por el Seguro de auto cubre inundaciones y otro tipo de daños a causa de las lluvias; el costo promedio por la pérdida total de un vehículo fluctúa entre 125,000 y 160,000 pesos.

¿Las pólizas de Seguro de auto cubre inundaciones o daños por lluvia?

En México existen diferentes tipos de pólizas de seguro de auto cubre inundaciones y toda clase de desastres naturales, pues ante los impredecibles cambios climáticos que se dan en nuestro país, es importante cuidar de tu automóvil, ya que ante cualquier imprevisto, ya sea por lluvias o inundaciones", es importante contar con el respaldo necesario que te proteja a ti y a tu vehículo.

¿Qué hacer con tu auto en caso de inundación?

Solo las coberturas amplia y cobertura limitada son aquellas que te amparan por todos los daños causados por lluvias e inundaciones, así como fenómenos naturales.

Pero además de esto debes considerar que dependiendo de la póliza que tengas, es que dependerá el deducible a pagar por los daños. Cada una de las aseguradoras cuenta con distintas condiciones generales o restricciones dentro de sus contratos, además de que existen algunas que establecen un determinado número de eventos.

Las mismas normas para estas circunstancias de acuerdo a las inundaciones, averías de tu auto por estas situaciones, así como las zonas en donde tu vehículo sufrió los daños.

-Apaga tu vehículo: En caso de circular por una vialidad inundada, lo más recomendable es que apagues tu vehículo y comunicarte de forma inmediata con tu aseguradora de autos para que envíe a un ajustador para que este te asesore en cómo proceder a la reparación de los daños.

-No trates de atravesar la vialidad inundada: Ante un intento de querer pasar el lugar inundado, es importante que sepas que el seguro no se hará responsable invalidando la cobertura, ya que puedes provocar más daños a otros vehículos.

-No enciendas tu vehículo después de la inundación: Dado el caso que tu vehículo estuvo en contacto con un área inundada por un largo tiempo, lo recomendable es que no intentes encenderlo, procediendo mejor a llamar a tu aseguradora y que esta realice la evaluación de los daños.

-No intentes pasar por camellones o banquetas: Así el nivel de la inundación no sea tan alto, lo recomendable es buscar alternativas o simplemente no atravesar por estos tramos. Evita subir a camellones o banquetas, ya que todos aquellos daños que pudiera sufrir tu vehículo no serán cubiertos por la aseguradora, por lo que cualquier tipo de reparación tendrá que ser cubierta por tu cuenta.

¿Qué póliza de Seguro de auto cubre inundaciones y daños por lluvias?

No son muchas las aseguradoras de autos que hoy en día cuentan con coberturas por daños a causa de lluvias e inundaciones, pero estas son algunas empresas que podrías considerar:

Quálitas

GNP Seguros

HDI Seguros

ABA Seguros

Mapfre Seguros

ANA Seguros

Seguro de Auto Banorte