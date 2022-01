El SAT te puede "llevar al baile" si haces esto con tus facturas

Elevar el precio de un bien o servicio al emitir una factura o poner tiempo límite para otorgar este comprobante son perseguidas por el Servicio de Administración Tributaria son algunas prácticas que te traerán en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Malas prácticas

La autoridad fiscal detectó 10 malas prácticas en la emisión de estos comprobantes fiscales:

1.- Exigir cualquier dato distinto al RFC, nombre, razón o denominación social; código postal; clave de uso de CFDI. Un dato adicional no es requisito para la emisión.

2.-Obligar a proporcionar un correo electrónico, es opcional. Cualquier contribuyente puede revisar en tiempo real que le haya llegado su factura a través de la página del SAT con su RFC y contraseña, el proporcionar el correo es una facilidad a la que tiene derecho el receptor de la factura para obtenerla, pero de ninguna manera es obligatorio.

3.-Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura.El precio debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o no la factura.

4.-Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Se debe entregar la factura en el establecimiento en donde se lleva a cabo la operación y al momento de realizarla, si así lo requiere el contribuyente.

5.-Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Se puede emitir con posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación.

6.-Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada. La forma de pago debe ser registrada cuando éste efectivamente se realice.

7.-Solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le dará a la factura. Si este campo no lo proporciona el receptor, se deberá utilizar la clave "P01 Por definir" o bien la que señale el receptor.

8.-Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo. Sin importar el medio por el cual se realice el pago del producto o servicio, se deberá emitir factura.

9.- No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. Cuando se reciban anticipos, éstos deben facturarse.

10.- No emitir factura. El SAT no tiene suscrito convenio con ningún contribuyente, cámara o asociación para la no emisión de facturas electrónicas.

Las multas por este tipo de actos van de los 17 mil a los 97 mil pesos y hasta el cierre de establecimientos.

Obligar al receptor a generar la factura en un portal, pedir el uso que se le dará y no emitirla cuando se reciben pagos por anticipado ni cuando se paga en efectivo también fueron enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria como prácticas indebidas.

cj