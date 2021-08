El SAT te advierte de prácticas indebidas al solicitar factura

El 1 de febrero de 2018, el SAT informó sobre la detección de algunas prácticas indebidas al emitir tus facturas. La importancia de este documento consiste en "que tanto emisores como receptores las conozcan y puedan, de manera efectiva, ejercer sus derechos de forma fácil, rápida y sin comprometer datos personales.



Si detectas alguna de estas prácticas es necesario que lo denuncie en el portal del SAT. De acuerdo con la autoridad fiscal, también son objeto de denuncia casos en los que no se emitió la factura o ésta se emitió con errores pues la autoridad apoya al contribuyente en la obtención del documento de manera correcta.

RFC, el dato indispensable

Actualmente es posible emitir facturas tan sólo con el RFC correcto del contribuyente. Por ello, los emisores no deben no exigir al contribuyente ningún dato adicional, agilizando así la emisión, y evitando el uso de datos personales que no son relevantes para este fin.

Solicitar el correo electrónico de forma obligatoria

Muchos contribuyentes se ven presionados a proporcionar un correo electrónico, a modo de requisito para la emisión de un CFDI.

En realidad, todo contribuyente puede revisar en cualquier momento la recepción de sus facturas directo en la página del SAT. Lo único que necesitan es su RFC y contraseña

Incrementar los costos

Otra de las prácticas indebidas al emitir tus facturas consiste en inflar el precio del producto o servicio cuando se solicita la emisión del comprobante fiscal. Todos los precios expresados deben ya incluir el IVA, al margen de si es solicitada o no por el contribuyente.

Delegar la obligación de emitir la factura

Es común encontrar empleados que indiquen a los compradores la instrucción de generar los CFDIs ellos mismos en un determinado portal. Y, si bien muchos contribuyentes no tendrán reparo en hacerlo sin problema, es total obligación del establecimiento emitirla al momento en que el contribuyente lo solicita.

Rechazar la factura si no se pide al momento de la operación

Hay empresas que, para facilitar sus procesos internos, prefieren delimitar el plazo para solicitar una factura. Existen desde los emisores que condicionan al contribuyente a solicitarla sólo al momento de la compra, hasta los que dan un plazo de 3 días, por citar ejemplos. Pero todas estas son, sin duda, condiciones mal fundamentadas, ya que el SAT permite emitir los CFDIs con posterioridad, siempre que el proceso se realice dentro del mismo año de la transacción.

Registro incorrecto de forma de pago

Es importante siempre registrar de manera precisa la forma de pago. No será admisible registrar una forma de pago diferente a la recibida o hacer el registro sin que esté, en efecto, pagada.

Obligatoriedad del uso de factura

Entre otra de las prácticas indebidas al emitir tus facturas está la de exigir al contribuyente que precise el uso específico que dará a su CFDI. Esta práctica no está aprobada por el SAT. Cuando el contribuyente no desee especificarla o incluso desconozca el uso exacto de su factura, es posible hacer el uso de la clave "P01 Por definir".

Negación de CFDI por pagos en efectivo

Jamás se deberá negar la emisión de una factura al pagar en efectivo. El SAT afirma que no importa la forma o el método de pago del servicio o producto: la factura debe emitirse sí o sí.

"Te doy tu factura cuando saldes el total"

Algunos emisores de factura se niegan a entregarla cuando no han recibido el pago total del bien o servicio a sus clientes. Esto no está permitido por el SAT, ya que, siempre que se hayan recibido anticipos, deberán facturarse.

Negar la emisión

No hay nadie que cuente con la autorización del SAT para no emitir comprobantes fiscales. Por ello, el SAT recuerda que negar el derecho a su facturación, no entregar facturas en tiempo y forma, o expedir facturas que no cumplan los requisitos establecidos, son consideradas infracciones graves que podrían, incluso, implicar la clausura del establecimiento y su cese de actividades.

Cómo denunciar prácticas indebidas al emitir tus facturas

Si encuentras inconsistencias en tu factura, luego de ingresar al portal, busca en el menú superior la opción de "Otros trámites y servicios", y luego ve a la opción de "Reconocimientos, sugerencias, quejas y denuncias".

Ahí encontrarás el apartado que dice "Presenta tu queja o denuncia". Deberás dar clic en "Ejecutar en línea" para proceder con la denuncia. Obviamente, deberás contar con la información precisa, como los datos de contacto y nombre del denunciado, señalando cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. También deberás anexar toda la documentación que tengas a tu alcance, que deberás enviar al correo: denuncias@sat.gob.mx

Si quieres hacer una denuncia por la negativa de emitir un CFDI, puedes presentar una solicitud a través del portal oficial del SAT, donde deberás seleccionar en el menú superior "Factura electrónica", seguido de "Servicios de facturación", y "Solicitudes por la no emisión de factura". Ahora, da clic en "Ejecutar en línea" y serás redirigido y guiado por la interfaz para crear tu denuncia.