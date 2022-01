El SAT puede cancelar tus sellos fiscales por esta razón

Si un contribuyente se entera de que está incluido en una lista negra del SAT, debe arreglar de inmediato su situación, porque en muchos casos se trata de errores u omisiones, que de no ser resueltos pueden acarrear problemas.

El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 69-B, prevé un procedimiento para que las autoridades fiscales presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes.

La lista negra del SAT contiene el nombre, la denominación social y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los contribuyentes que están en alguno de los escenarios y supuestos previstos en los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con la firma de administración y facturación en la nube Bind ERP.

Contribuyentes incumplidos:

-No localizados en su domicilio fiscal

-Con adeudos fiscales

-Con una sentencia

Personas físicas y morales que presuntamente hacen operaciones simuladas:

-Emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir los bienes que amparan esos comprobantes, por lo que se presume son Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

-Ampararon operaciones inexistentes, es decir, se clasifican como Empresa que Deduce Operaciones Simulada (EDOS).

-No se encuentran localizados en su domicilio fiscal.

En 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación para crear las llamadas listas negras. Así, la autoridad fiscal puede publicar el nombre, denominación social y clave del RFC de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, o bien, realizan operaciones simuladas.

Lo que se busca es que haya más control sobre los contribuyentes que presuntamente buscan lucrar o evadir impuestos mediante facturas falsas.

¿Cómo consultar las listas negras?

Hay varias formas de consultar estos listados ya sea para verificar a tus proveedores o para garantizar que no estés incluido, según Bind ERP.

Aquí puedes revisar el listado completo de aquellos ubicados en el artículo 69-B, es decir, cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que esos contribuyentes no están localizados.

En esta página de Hacienda puedes consultar los datos de contribuyentes que son considerados como incumplidos porque caen en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo décimo segundo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (no localizados en su domicilio fiscal, con adeudos fiscales o con una sentencia).

Procedimiento para determinar inexistencia de operaciones

El procedimiento se divide en dos fases distintas, las cuales se desarrollan de forma secuencial:

-Supuesto de Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS). La primera fase es con el contribuyente que emite los comprobantes fiscales. En esta fase, la autoridad fiscal determina de manera presuntiva y posteriormente definitiva, la inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes que emitió, así como su inclusión en un listado de contribuyentes que no desvirtuaron esa imputación.

-Supuesto de Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDOS). La segunda fase se desahoga con el receptor que le dio efectos fiscales a los comprobantes que emitió la EFOS. Esta fase se desarrolla cuando el receptor de los comprobantes comparece ante la autoridad, para acreditar que efectivamente adquirió los bienes o servicios facturados.

¿Cuáles son las listas negras del SAT?

En caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuma la inexistencia de las operaciones, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación con la publicación de una lista a través de los siguientes medios:

-Buzón tributario del contribuyente.

-Portal de internet de la autoridad fiscal.

-El Diario Oficial de la Federación (DOF).

La notificación es para que los contribuyentes puedan manifestar lo que a su derecho convenga, para desvirtuar la presunción de la autoridad.

Si los contribuyentes no desvirtúan los hechos que se les imputan, el SAT publica una lista definitiva con los contribuyentes que se considera que realizaron operaciones inexistentes. Y la autoridad no toma en cuenta los efectos fiscales de los comprobantes que emitieron dichos contribuyentes.

¿Cómo puede afecta estar en una lista negra del SAT?

Las repercusiones de aparecer en las listas negras del SAT no dependen del usuario, sino de quien decida ocupar dicha información. Por ejemplo, un cliente podría optar por no hacer negocios con alguien enlistado por temor a que no sea responsable.

Las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal exigen a sus proveedores una Carta 32D u Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, y cuando un contribuyente se encuentra en la lista negra del SAT, esta carta sale en sentido negativo. Por esta razón, el aparecer en la lista negra del SAT le impedirá al contribuyente hacer negocios con el gobierno.

Debido a que el SAT busca que todos los contribuyentes estén al día con sus obligaciones, en caso de seguir en la lista, los requerimientos y multas continuarán llegando. Además de que se cancelarán los sellos fiscales y ya no podrán facturar, por lo que su actividad se verá detenida.

