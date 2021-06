El reto de TikTok para ahorrar 10,000 pesos

El ahorro es algo que debe realizarse con determinación y disciplina. Lo que recomiendan los expertos es empezar poco a poco, en periodos cortos y con pequeñas cantidades, pues de esta forma se puede cumplir el objetivo con mayor facilidad.

Actualmente hay un reto de ahorro que se ha viralizado en las redes sociales.

¿De dónde surgió este reto de ahorro?

A través de la popular red social conocida como TikTok, se ha viralizado un reto que te enseña a ahorrar 10 mil pesos en tan solo 100 días.

¿Cómo funciona el reto de los 10 mil pesos de TikTok?

1.Debes imprimir o realizar a mano un calendario que esté enumerado de 2 en 2 hasta el 200.

-Cada casilla corresponde a un solo día, y el número que anotaste te recordará la cantidad de dinero que deberás abonar ese mismo día.

-El orden tú lo eliges, la recomendación es que inicies con las cantidades medianas para después pasar con cantidades grandes y finalizar con las más pequeñas.

LAS REGLAS

-No debe pasar un solo día sin que hayas puesto dinero en la alcancía, o el lugar donde decidas guardarlo, y deberás tachar el monto que ya depositaste para evitar confusiones

-Ten presente que será un poco más de tres meses los que tendrás que ahorrar estrictamente la cantidad marcada, por eso tú decides cómo empezar de acuerdo con tus posibilidades financieras

De acuerdo con la Condusef, estos son algunos consejos que puedes implementar para volverte una persona experta del ahorro:

-Ponte restricciones: Si eres de los que piensa que no puede ahorrar por que no te alcanza con lo que ganas, estás en un error. El ahorro no va ligado con la cantidad de ingresos. Te sugerimos analizar tu gastos y verificar si todo lo destinas a cosas que realmente son necesarias para vivir

-Ve el ahorro como una meta específica: La mayoría de las veces dependiendo de la fuente del dinero, manejamos nuestros fondos de una manera más racional o emocional. Liga el ahorro con una meta específica, por ejemplo: un viaje con amigos, comprar un nuevo celular, una consola o dar el enganche de un carro nuevo.

-Prende el modo automático: Si ahorrar dinero no es natural en ti, una gran estrategia es automatizar este hábito. Determina una cantidad mensual que puedes ahorrar durante un tiempo específico.













