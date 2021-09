"El reciclaje de útiles escolares afectó las ventas que tanto esperamos"

No han sido suficientes por la falta de poder de compra y el vano crecimiento en la economía y por ello los padres de familia han preferido reciclar cuadernos y libros adquiriendo solo lo necesario, como son lápices, plumas y colores.





La venta de útiles escolares se mantiene baja este ciclo 2021-2022 a pesar del regreso a las aulas escolares, luego de más de un año de ausencia debido a la pandemia de la covid-19.

Aunque en las papelerías, sí se ha visto la presencia de los padres de familia o estudiantes que acuden a comprar libretas, lápices, plumas, entre otras cosas, la afluencia no se compara con años pasados.

"Sí se ve una diferencia de menos gente por lo económico, porque mucha gente se quedó sin trabajo y otros están limitados de dinero", de acuerdo con una señora Olga que atiende una papelería en una colonia del estado de México.

Como parte del negocio y para apoyar las ventas, la señora Olga tenía un refrigerador "que antes de la pandemia siempre estaba lleno, y cuando los niños o papás venían por material, se les antojaba que el refresco o el jugo, ahora hasta lo tuve que regresar".

Ella dice que las ventas no se han recuperado y "la verdad no creo que lo hagan, por la pandemia van muy pocos niños a la escuela y pues no compran material. Las ventas están muy bajas".

En mochilas la historia no es distinta

En negocios de venta de bolsas o mochilas escolares, los comerciantes veían que en la última semana de vacaciones siempre había un flujo de venta muy alto, ya que se llegaban a vender hasta 30 mochilas.

Actualmente, los comerciantes sólo venden entre una o dos por día, a pesar de que se han bajado los precios de estos artículos.

"La temporada pasada si se vendían hasta 30 diarias, hoy en días hasta dos o tres, pero ya escolar no, esas una diaria, las estoy dejando por mayoreo", indicó un comerciante de mochilas.

Durante las últimas semanas, la Secretaria de Educación ha reiterado que este año no sería necesario comprar útiles escolares nuevos, ya que se podría reciclar los que no se terminaron de utilizar del ciclo anterior.





cj