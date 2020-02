El plan de vivienda de AMLO con que quiere reactivar la economía

Superior a los 200 mil millones de pesos será la inversión en la industria de la construcción con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca reactivar la economía del país. Así lo anunció el mandatario federal durante su conferencia de este jueves, en la que precisó que con dicho dispendio se estima hacer un millón de acciones para vivienda.

"Ahora vamos a invertir en general más de 200 mil millones de pesos; estamos pensando en cerca de un millón de acciones de vivienda", expuso AMLO.

Conviene recordar que el sector de la construcción pertenece a las actividades secundarias -que habrían caído 1.7% a tasa anual durante 2019-, uno de los factores por los que se explica la caída preliminar del PIB anunciado el jueves 30 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 0.1%.

En cuanto a la población ocupada por el sector, el Inegi reportó una caída de 150 mil 181 personas.

"Estamos iniciando desde el año pasado, pero este año con más fuerza y más recursos un plan de construcción de vivienda. Se detuvo lo de construcción de vivienda, unidades habitacionales, por el desbarajuste que nos dejaron en todo sentido", expuso este jueves el presidente de México.

En referencia a dicho "desbarajuste", precisó que se trata de "destrucción de áreas verdes, construcción en zonas de riesgo, construcción de viviendas en zonas alejadas de la ciudad, huevitos, departamentos de 30 metros cuadrados, corrupción en alta, desfalcos, fraudes, un desastre".

Asimismo, López Obrador expuso que su gobierno puso un alto a la construcción de vivienda con el fin de dejar en claro que "no es crecer por crecer, no es crecer a toda costa", hecho que, dijo, es un "espejismo" con el que no se beneficia la gente.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Respecto al arranque a la baja de la venta de autos en la industria automotriz, pues en enero de este año se vendieron 104 mil 832 vehículos, una caída de 6 por ciento con respecto al mismo mes de 2018, AMLO consideró que los números rojos de 2019 se debieron a la incertidumbre generada en torno a la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Había incertidumbres, pero creo que ya todo esto se resuelve con la firma del tratado, no tiene problema la industria de están abriendo plantas nuevas, se están ampliando de construcción de automóviles, autopartes y espero que se reactive de nuevo", apuntó.

El 2019 se convirtió en el peor año para la industria automotriz, al registrar una caída en la venta de vehículos nuevos de 7.7%, respecto a los números del año anterior, la mayor desde la registrada en 2009, muestran datos del Inegi.

Durante el año pasado, también la producción de nuevas unidades registró un decrecimiento,el cual se ubicó en 4.10% respecto a lo fabricado en 2018; mientras la exportación de vehículos mexicanos bajó un 3.35%.

(diego joaquín)