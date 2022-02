El nuevo requisito para deducir la gasolina ante SAT este año

Mediante la reforma realizada a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en su Artículo 27 de la Fracción III, para la deducibilidad al comprar combustible será necesario incluir en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información del permiso vigente del proveedor. La autoridad fiscal argumenta que con esta medida se combatirá la venta ilegal de combustibles.

Esto aplica para vehículos terrestres, marítimos y aéreos de todo tipo; asimismo, dicha información debe incluir los permisos de comercialización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de importación de la Secretaría de Energía (Sener).

¿Cómo hacer deducible la compra de gasolina?

Para poder hacer deducibles de impuestos la gasolina y los combustibles en este 2022 hay que cuidar una serie de requisitos. Entre este tipo de requisitos están los que se estipulan en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en la fracción No.3 párrafo 2. Que dice:

«Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad el contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca El SAT»

Las deducciones autorizadas deben reunir los siguientes requisitos:

–Estar amparados con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que para el efecto autorice el banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el servicio de Administración Tributaria.

-Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando las contraprestaciones de dichas adquisiciones no excedan de $2,000 pesos.

Esto significa que si eres persona física o persona moral y adquieres tu combustible con pago en efectivo, aunque el monto sea menor de $2,000 pesos no van a poder ser deducibles.

El pago tiene que ser mediante transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito, tarjeta de servicio o monedero electrónico autorizado.

Uno de los requisitos principales para poder hacer deducible de impuestos los gastos de la gasolina o combustibles es que tienes que solicitar los respectivos CFDI por cada una de las compras o transacciones.

En el comprobante se deberá constar la información del permiso vigente de la gasolinera o donde adquieres el combustible. Esto es precisamente para evitar cualquier tipo de fraude donde la gasolinera tiene que cumplir con todos los requisitos indispensables para poder vender el producto asi como un permiso vigente, en caso de no ser asi, la factura no será legítima y no será deducible.

Hoy en día el SAT ya cuenta con todas las herramientas para detectar si una factura tiene el permiso vigente o no.

Los nuevos requisitos para el 2022 en materia de CFDI:

– RFC

– Nombre o Razón Social

– Régimen Fiscal

– Código Postal

– Clave de USO o CFDI

Para la deducción de combustibles en 2022, la compra y venta de combustibles deberá contar con la información del permiso vigente del proveedor en el CFDI.

cj