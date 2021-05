El más mínimo descuido a la hora de comprar en línea podría afectar tus finanzas

Para poder comprar por internet con seguridad es muy importante tener en cuenta ciertos factores. Cualquier error que cometas podría derivar en el robo de información, datos bancarios o comprometer nuestra privacidad de alguna manera.





La Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) realizará el Hot Sale del 23 al 31 de mayo próximo, con el propósito de reactivar la economía al permitir a los usuarios adquirir productos, bienes y servicios a través de plataformas de comercio en línea, con descuentos, opciones de pago variadas y sin tener que salir de casa.

Según las expectativas de la AMVO, habrá 12 millones de compradores con ventas de más de 20 mil millones de pesos en ventas de más de 29 millones de productos vendidos; 9 de cada 10 potenciales compradores tienen pensado adquirir productos y servicios combinando el canal físico y el canal digital, sin embargo, 52% tiene planeado comprar sólo por internet.

Entre las recomendaciones que hace Prestadero.com, para realizar compras seguras y que no afectes tus finanzas personales:

1.- Protégete de fraudes:

La AMVO señala que la percepción de seguridad incrementa en comparación con el año pasado, ahora 9 de cada 10 potenciales compradores declaran sentirse muy seguros, algo seguros en sus compras por Internet durante el Hot Sale.

· Teclea tú la dirección de la página web.

Lo más recomendable es que tú teclees la URL, la dirección de la página de quien te está vendiendo. No des click a cuanto mensaje de promoción te llegue a tu bandeja de entrada, ya que muchas veces se redirecciona a otro lugar que no es la tienda. No caigas en el conocido fishing.

· Revisa el candado de seguridad.

Verifica si hay un candado cerrado en la parte izquierda de la página donde quieres comprar. Este símbolo permite saber si es seguro visitar y utilizar el sitio Web, ya que cuenta con el certificado (SSL) tu navegador confía en éste y establece una conexión privada entre tú y el sitio.

Lo recomendables es comprar en páginas o tiendas que ya se conocen.

2.- Protege tus finanzas personales:

La AMVO estima que en esta edición se venderán más de 29 millones de productos y se alcanzará más de $20 mil millones de pesos en ventas.

· Compara

Cuando quieres comprar lo ideal es comparar tres opciones para que decidas la mejor, Fíjate si ya incluye el envío y hasta revisa los comentarios que hacen los compradores. Lo recomendable es comprar lo que realmente necesites, quizá algo para que puedas trabajar mejor en casa, o algo que se te antoje, pero sin salirte de tu presupuesto.

· Paga a tiempo

Tener cuidado cuando adquieres producto a meses sin intereses, porque si no pagas a tiempo, el producto que compraste en promoción se puede convertir en una pesadilla con el pago de altas tasas de intereses. Lo mejor es ser cliente totalero.

La AMVO señala que el principal método de pago en este próximo Hot Sale serán las tarjetas de crédito tradicionales con 61%, con tarjetas de débito 40%, y tarjeta digital bancaria, 36%. Y las eWallets año con año van ganando relevancia en la mente del comprador, al sumar 5 puntos más y llegar a 26%.













