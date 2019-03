El imperio mediático que hay detrás de la fusión Disney-Fox

REDACCIÓN 21/03/2019 03:07 p.m.

La venta recientemente concretada de 21st. Century Fox a Disney por un monto de 71 mil millones de dólares, nos hace remontarnos a más de medio siglo atrás, cuando Rupert Murdoch -originario de Adelaida, Australia- asumió el control de los tabloides periodísticos de los que su padre era accionista.

Fusión condicionada de Disney-Fox busca proteger a usuarios: Ifetel

Su educación en Oxford le ayudó a convertir a "News of The World" y "The Sun" en los diarios más vendidos en Reino Unido, ello gracias a la perspectiva irreverente que imprimió en el estilo de los diarios.

Posteriormente, mientras perfilaba su entrada a los medios estadounidenses, se hizo cargo de los prestigiosos "The Times" y "The Sunday Times.

Ya dentro del país de las barras y las estrellas, Murdoch adquirió "The New York Post". Sin embargo, pronto dio el salto a los medios televisivos cuando en la década de los 90 vio la luz el canal Fox News.

La influencia que la cadena se ha visto reflejada en su postura alineada a los partidos conservadores de Reino Unido durante las décadas de los 80 y 90. Sin embargo también apoyó al gobierno de Tony Blair y el nuevo laborismo en el año de 1997.

Asimismo, su influjo en la política se ha plasmado en Canadá y en su natal Australia.

EL LEGADO CONTINÚA

Con la venta del 17% de las acciones familiares de los Murdoch, los principales beneficiarios de la transacción serán los hijos de Rupert: James y Lechlan.

De igual forma, con la participación accionarial que esta familia tendrá dentro de Disney, el imperio Murdoch podría favorecerse con el servicio de streaming que la compañía de Mickey Mouse planea lanzar para competir con plataformas como Netflix y Amazon.

