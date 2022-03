El factoraje financiero como gran impulsor de las exportaciones

Como todos los conceptos en el ámbito de las finanzas, es preciso darles un marco para que se entiendan y las personas sepan acerca de su funcionamiento. En el caso del factoraje financiero, explicaremos a continuación de qué se trata este sistema y los beneficios que brinda su uso.

El factoraje en México es un método de financiación a corto plazo ¿Cómo funciona esto? Las empresas tienen un adelanto de las facturas que tengan por cobrar y las convierten en efectivo. Este proceso tiene muchas ventajas y es un sistema que la mayoría de las industrias del país comenzaron a utilizar hace tiempo.

El proceso del factoraje en México, a diferencia de la obtención de créditos en los bancos, es simple, ágil y sin obstáculos, y tiene una característica importante: puede aplicarse en las exportaciones. Para cubrir los costos de producción o pagar al personal y a los servidores, las pequeñas y medianas empresas adelantan sus facturas de exportación.

Los beneficios que brinda a las pequeñas empresas han convertido a este sistema en uno de los más utilizados, porque brinda alternativas accesibles para quienes no cuentan con tantos recursos. A continuación, haremos una explicación detallada para que comprendas su desarrollo.

Funcionamiento del factoraje financiero

Este sistema se divide en pasos muy sencillos que explicaremos a continuación:

1) Le empresa emite la factura de la venta realizada a su cliente. En este caso, se debe tener en cuenta que el pago de la factura es a largo plazo, incluso post entrega, lo que le da tiempo al cliente a recaudar el dinero para pagar la suma total, más aún si la cantidad de material o servicio adquirido es alto.

2) A partir de esto, la empresa solicita a la empresa de factoraje financiero que le dé un adelanto de la factura realizada. La empresa de factoraje le suma una tasa por comisión al monto total final de la factura y a partir de eso ambas partes analizan los costos y beneficios de la transacción. Si la empresa acepta, se realiza el adelanto hasta un 90% de su totalidad.

3) Luego de completar este paso, el cliente le pagará a la empresa de factoraje financiero el total del saldo de su factura además de la tasa de interés pactada de forma previa.

4) La tasa de interés corresponde al servicio brindado por este tipo de empresas.

¿Cuáles son los beneficios del factoraje financiero?

Los beneficios de este sistema son varios y proponen que las empresas pueden obtener liquidez de forma rápida y disponer de dinero. Las principales ventajas son:

1) Mantener el estado activo de la situación crediticia a través de no establecerse como pasivos en el estado financiero.

2) A través del acceso al factoraje financiero, el trabajo administrativo se incrementa a través del proceso de facturación.

3) Se disminuyen los costos de las operaciones.

4) Genera mayor solvencia financiera a través de asegurarse los pagos en tiempo y forma.

5) Permite a las empresas obtener liquidez y descuentos a raíz de poder pagar el total de forma eficaz.

Este sistema, como todos, tiene sus desventajas o sus partes no tan aconsejables. Es preciso, sin embargo, que las pequeñas y medianas empresas conozcan todas sus posibilidades al momento de administrar y realizar sus facturas para poder decidir qué les conviene.

Las desventajas del factoraje financiero son:

1) Muchas veces sucede que la liquidez obtenida no es suficiente para cubrir dificultades financieras grandes, por lo que no se sugiere utilizarla para ese fin ya que no podría salir bien la operación.

2) Antes de acceder al factoraje financiero, la empresa deberá evaluar la solidez de los clientes. Ante cualquier síntoma de debilidad financiera, lo mejor es no optar por ese camino para evitar problemas económicos a futuro.

3) Puede que los costos de administración se incrementen innecesariamente si se suman muchas facturas con montos bajos. Lo mejor, para evitarlo, es elegir facturas de montos grandes y pedir la liquidez de una sola vez.

4) Puede producirse una falta de liquidez y de sumatoria de acreedores, por lo que se sugiere optimizar cuentas por cobrar.

¿Cuántos tipos de factoraje existen?

El sistema de factoraje financiero tiene dos opciones para su aplicación:

El factoraje significa que la pequeña o mediana empresa que solicita la liquidez no recibe el total del monto que figura en su factura. Además, la institución tiene derecho de crédito a un determinado precio, que contempla una tasa de interés mencionada con anterioridad. En este caso, la pequeña o mediana empresa devolverá este monto con una comisión.

En el factoraje con recurso existe la obligatoriedad solidaria, es decir, la empresa que pide la liquidez debe pagar su deuda. La empresa que provee la liquidez no asume ningún riesgo ante la falta de pago, en todo caso podrá ejecutar una garantía para que el valor del monto total de la factura más la tasa de interés sean abonados.

Además, existe el factoraje sin recurso ¿Cuál es la diferencia que hay con el factoraje con recurso? En este caso, la empresa o el factor asumen los riesgos en caso de que la pequeña o mediana empresa no pague o devuelva la liquidez obtenida.

El factoraje financiero es un instrumento útil que otorga herramientas a las empresas, y que a su vez les permite fortalecer las relaciones comerciales que estas tienen con otros clientes e incluso con sus proveedores.

Durante la crisis sanitaria de México, el factoraje financiero es una de las principales razones que impulsan las exportaciones. En este sentido, y como medio sostenible para adelantar pagos y advertir posibles inestabilidades económicas empresariales, es posible pensar en un sistema económico que adopte el factoraje de forma regular.

Las pequeñas empresas son las que más utilizan este sistema, ya que les permite pagar directamente a los proveedores y obtener descuentos que les serán útiles para tener materia prima para trabajar inmediatamente.

