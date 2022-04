"El estrés por mi mala situación financiera me ocasionó insomnio y otros males"

"Delfino" tiene 45 años, tiene una licenciatura en Derecho. Es padre de dos hijos. "Desde que terminé la carrera me ha costado ejercer. Por más que busqué colocarme en un despacho, la suerte no me ha favorecido".

Con el paso de los años, "Delfino" trabajó por un tiempo en un despacho, pero en 2020 cuando la pandemia por la covid-19 sorprendió al mundo, la situación de la población en general comenzó a padecer los efectos inmediatos de la crisis económica global. "El despacho cerró".

Con los gastos no solo personales, sino los familiares, "los gastos y las deudas te empiezan a llegar al cuello y como padre de familia qué haces, tú eres el responsable".

Los pocos ahorros se esfumaron, no había empleo y para "colmo de males, nos pegó el bicho"

El estrés de ser el jefe de familia y "no tener con qué hacer frente a los gastos me generó mucho estrés". "Delfino" contó: "de buenas a primeras ya no podía dormir. Era un insomnio que hasta preocupación me daba llegara la noche".

Pero no sólo eso, se le presentó una afección a la piel "una suerte de ronchas que me rascaba sin parar y me dejó lastimados los brazos".

También presentó malestares estomacales, y el mal humor se hizo una manifestación diaria. "Era un juego de emociones difíciles de controlar, quería salir corriendo, había noches que sentía que me ahogaba".

La situación comenzó a mejorar a mediados del 2021 cuando "se presentó una oportunidad laboral y comencé a generar (dinero) nuevamente, además, mi esposa también empezó a trabajar y entre los dos es más fácil".

No solo afecta tu trabajo, sino tu salud

El estrés financiero no sólo se reduce solo a enfermedades físicas, ya que también incluye trastornos que afectan la salud mental de las y los trabajadores, tales como el Síndrome de desgaste ocupacional o "burnout", el cual, desde este año es considerado un padecimiento laboral reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que todos los países, incluyendo México, deberán considerarlo dentro del esquema de riesgos laborales.

Esta conmemoración toma relevancia en nuestro país, donde de acuerdo con el estudio "Estrés laboral en México", realizada por la Asociación de Internet MX (AIMX), el 63% de los empleados llegó a sufrir estrés laboral durante la pandemia, es decir, 6 de cada 10 personas trabajadoras han padecido este síndrome, al cual se suma también el estrés financiero.

¿Qué es el estrés financiero?

De acuerdo con las personas expertas, el estrés financiero se puede entender como la angustia y presión constante ante una situación económica llena de incertidumbre.

Las principales causas de este mal son los problemas de sobreendeudamiento:

-La falta de ingresos para cubrir gastos o la incapacidad para ahorrar, entre otros. Este tipo de estrés puede impactar en la salud de las personas, así como en su rendimiento laboral.

Este problema no es poco común, de hecho, 5 de cada 10 personas trabajadoras se encuentran agobiadas por sus deudas financieras, de acuerdo con datos de la consultora Mercer, donde el 72% de las personas encuestadas mencionaron que se encuentran en el límite de sus gastos en cada quincena, mientras que el 20% admite que, por lo menos de cuatro a seis días laborales se encuentran pensando en soluciones a sus problemas financieros.

Asimismo, datos de la encuesta Global Investor Plus: México, revelan que los problemas financieros representan la causa número uno de estrés en nuestro país.

Una persona con estrés financiero no podrá rendir al máximo en su trabajo, ya que, al destinar varios días de la semana a pensamientos y preocupaciones financieras, no podrá ayudar a generar mayor valor a su empresa, a diferencia de quienes tienen una buena salud en sus finanzas.

¿Cómo saber si padeces estrés financiero?

Vivir siempre preocupado de no saber si terminarás la quincena con algo de dinero o si podrás pagar tus deudas, no es algo normal, de hecho, esto puede afectar tu vida laboral, familiar y salud. Algunos de los principales efectos fisiológicos causados por el estrés financiero son:

-Daño en tus funciones cognitivas: puedes comenzar a presentar problemas de memoria, de sueño, depresión, y en algunos casos puede dañar tu estructura cerebral, ocasionando inflamación u otros tipos de enfermedades.

-Alteraciones gastrointestinales: cuando sufres estrés, toda esa tensión suele desviarse al aparato gastrointestinal, ocasionando digestión lenta, colon irritable, gastritis, diarrea, dolor abdominal e inflamación.

-Problemas con tu piel y cabello: el estrés excesivo puede ocasionar alteraciones cutáneas, como resequedad, comezón, aparición temprana de canas o descamación, y tu piel puede presentar acné.

-Trastornos en el sistema reproductivo: Según el American Institute of Stress, cuando los hombres sufren de estrés crónico puede causarles niveles bajos de testosterona ocasionando impotencia o problemas en la producción de esperma. En el caso de las mujeres, es posible que su ciclo menstrual se vea afectado, volviéndolo más doloroso, y en casos más extremos, provocando amenorrea, esterilidad o infertilidad.

Acciones para evitar caer en el estrés financiero.

Si te identificas con alguno de estos síntomas, nunca es tarde para tomar el control en tus finanzas personales y con estos consejos podrás lograrlo:

-Detecta dónde está el problema: el primer paso es encontrar las causas que te provocan ansiedad financiera y comenzar a enfrentarlos. Para ello te aconsejamos que armes un presupuesto, así podrás crear una estrategia para que tu dinero lo utilices donde realmente lo necesitas.Hacer un presupuesto no es muy complicado, solo debes anotar todos tus ingresos (salario y demás percepciones que tengas); y anotar tus egresos (todos tus gastos que realizas en el mes, desde los más importantes hasta los más pequeños).

-Elimina tus gastos hormiga: el siguiente paso será deshacerte de los consumos pequeños que parecen inocentes, como tus cafés diarios en la mañana o la botana que comes durante tu jornada laboral. Si no crees que estos gastos afectan a tu bolsillo, realiza un pequeño ejercicio de todas tus compras innecesarias durante el día a día, te sorprenderá la cantidad de dinero que se va en estas compras.

-Baja el estrés, ataca poco a poco tus deudas: si una de las causas de tu estrés es el sobreendeudamiento, lo que debes hacer es planear tu estrategia para salir de este. Puedes empezar por liquidar la deuda más pequeña y así continuar con las demás, o bien, por la deuda con el pago de intereses más alto y seguir así hasta que acabes con todas.

-Haz del ahorro tu principal hábito: cuando comiences a liberar tu capacidad de pago, el excedente de tu quincena podrás destinarlo al ahorro. Cuando el ahorro se vuelva un hábito, el riesgo de volver a sufrir por estrés financiero se volverá menos probable.

