El error que no deja dormir a Bill Gates

Pasaron años para que Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft, aceptara lo que calificó como uno de sus mayores errores: no lograr el desarrollo de un sistema operativo móvil que se posicionara de la misma forma que Android, de Google, líder en el mercado.

En una entrevista que concedió a la compañía Village Global, el millonario hoy retirado tras dejar la presidencia de la compañía en 2014 -año en que asumió ese cargo Satya Nadella-, habló sobre la falla de gestión que causó que Microsoft no sea lo que hoy es el sistema operativo de Google para los dispositivos inteligentes.

“En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados en los que el ganador se queda con todo. Entonces, el error más grande que he cometido es la falla de gestión que causó que Microsoft no sea lo que hoy es Android. Es decir, Android es la plataforma móvil estándar que no es de Apple. Eso era algo con lo que naturalmente Microsoft tenía que quedarse”, reflexionó Gates.

El sistema operativo de Google tiene 86% del mercado en móviles, en tanto que iOS tiene 13%. Windows Phone, de Microsoft junto con otras opciones no llegan ni al 1%, según cifras de la International Data Corporation (IDC).

Incluso el cocreador de Microsoft cuantificó el error. Para él solo había sitio para un sistema operativo que no fuera el de Apple. “¿Qué valor tiene eso?”, se preguntaba a sí mismo. “400,000 millones de dólares que se trasferirían de la empresa G a la empresa M”, contestó.

En esa entrevista Gates decidió cargar con esa culpa, ya que a pesar de dejar de ser el CEO de la compañía en el 2000, siguió como arquitecto jefe de software hasta 2008, cuando se comenzó a gestar Windows Phone como respuesta a iOS y Android.

El fundador de Microsoft contó que se siente responsable por la pérdida de esta oportunidad de liderar el mercado móvil.

No obstantye, la falta de visión es atribuida principalmente a Steve Ballmer, que asumió como CEO en 2008, quien incluso en su momento se burló del iPhone, al que llamó “el más caro del mundo” y anticipó que no tendría éxito porque carecía de un teclado (cuando la norma del mercado era que las terminales tuvieran un teclado físico). El tiempo le dio la razón a los de Apple.

Con información de Forbes

JGM