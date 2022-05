El error de la moneda de $5 que eleva su precio hasta $50 mil

Anunciada como una moneda "con error", en internet se comercializa una moneda de $5. El dueño de la pieza se refiere a que la fecha del artículo parece decir 1552 –en lugar del año 1992, cuando se empezaron a fabricar con este diseño-.

Las monedas de la Familia B del Banco de México (Banxico) exhibían la letra N para indicar que estaba expresada en Nuevos Pesos mexicanos (MXN o N$) pero cuando se lanzó la Familia C años después el diseño se mantenía, pero ya no mostraba ese detalle.

Muchas personas no lo notan en sus monedas, y otras más sí se dan cuenta que algunas tienen ese signo, pero mientras eso no afecte el valor de las piezas y se pueden seguir usando como de costumbre, no le tomarán mayor importancia. Lo mismo ocurre también con la fecha de la moneda, pero en algunos casos más que errores de acuñación puedes tratarse de desgaste.

Elementos de diseño

-Familia C

-Diámetro 25.5 mm

-Forma Circular

-Peso 7.07 gramos

-Canto

-Liso

-Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central a la izquierda aparece el símbolo "$" y al centro el número cinco "5" como valor facial, en el campo superior izquierdo el año de acuñación, en el campo derecho al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México "M°". Como motivo principal, una estilización del Anillo de las Serpientes de la Piedra del Sol.

Composición

1. Parte central de la moneda: Aleación de bronce-aluminio.

-92% (noventa y dos por ciento) de cobre;

-6% (seis por ciento) de aluminio; y

-2% (dos por ciento) de níquel.

-Peso de 3.25 gramos.

2. Anillo perimétrico de la moneda: Aleación de acero inoxidable.

-Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento) de cromo;

-0.75% (setenta y cinco centésimos de punto porcentual) de níquel, máximo;

-0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo;

-1% (uno por ciento) de silicio, máximo;

-1% (uno por ciento) de manganeso, máximo;

-0.03% (tres centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo;

-0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de fósforo, máximo; y lo restante de hierro.

-Peso será de 3.82 gramos.

cj