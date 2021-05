El divorcio de los Gates y lo que significa para su fundación

LOS ANGELES.- Bill y Melinda Gates anunciaron este lunes su divorcio tras más de 27 años de relación en los que fundaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo.

"Continuaremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que no podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas", explicaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La noticia del divorcio de los Gates causó preocupación acerca del futuro de la fundación. Sin embargo, el mensaje que se envió fue claro: la Bill & Melinda Gates Foundation no va a ir a ningún lado.





EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN

Bill & Melinda Gates Foundation comenzó en el año 2000, con la idea de proporcionar acceso gratuito a Internet a las bibliotecas públicas de Estados Unidos, según explica el diario The New York Times. Sin embargo, las ambiciones han crecido de manera considerable.

Hoy en día es una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo. Opera en 135 países con unos fondos de cinco mil millones de dólares anuales, y cuenta con alrededor de mil 600 empleados.

Hasta ahora, parece que no cambiarán las funciones de los Gates como copresidentes y fideicomisarios, según informa el diario.

Además, expertos aseguran que la dotación de 50 mil millones de dólares de la fundación se encuentra en un fideicomiso benéfico irrevocable, por lo que no se puede ni eliminar ni dividir como un activo conyugal.

"Creo que puede haber cambios", dijo Megan Tompkins-Stange, profesora de política pública en la Universidad de Michigan, a The New York Times. "Pero no lo veo como un gran asteroide que aterrice en el campo de la filantropía, como han indicado algunas de las hipérboles en torno a esto".

Aunque sí es posible que haya cambios en la fundación, no serán solamente debido al divorcio. El año pasado se anunció la muerte del padre de Bill Gates, quien asumió inicialmente el mando de la fundación.

También se piensa que Warren Buffet, quien es el tercer administrador de la Bill & Melinda Gates Foundation, se podría retirar pronto, debido a que tiene 90 años.

MILLONES A LA VISTA

La pareja anunció su decisión de romper su matrimonio tras un periodo "de mucha reflexión y trabajo".

"Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia según empezamos a navegar por esta nueva vida", aseguraron.

En su escrito, Bill y Melinda afirman que han educado a tres hijos increíbles y que crearon una fundación para promover una vida "sana y productiva".

En el momento en que Bill Gates y Melinda se conocieron, Microsoft tenía una capitalización de mercado de alrededor de $35 mil millones; 27 años más tarde, en enero de 2021, la riqueza de Gates ascendía a 133 mil millones de dólares, ubicándose en el cuarto puesto de multimillonarios en el mundo. Su aún esposa, tiene una fortuna de 70 mil millones de dólares.

Aún no se conoce cómo será repartida, pero el acuerdo de divorcio podría ser el más grande la historia. Cuando Jeff Bezos, CEO de Amazon, se divorció de MacKenzie Scott en 2019, fue por 38 mil millones y el arreglo la convirtió en la tercera mujer más rica del mundo. De llegar a un acuerdo similar, Melinda Gates podría recibir una cifra superior a los 33 mil millones de dólares.

Según ha dicho Gates, heredará 10 millones de dólares a cada uno de sus tres hijos y el resto se destinará en obras de caridad. De hecho, a través de su fundación el matrimonio ya ha donado más de 250 millones de dólares para hacer frente a la pandemia del coronavirus desde marzo de 2020.

El año pasado, Bill Gates renunció a su cargo de consejero en Microsoft, la empresa que fundó en 1975 con Paul Allen, para dedicarse a las actividades benéficas.





ACV