¿El cajero automático no te dio el dinero?

¿Qué ocurre si el cajero automático te descuenta el saldo de tu cuenta corriente, pero no te entrega el dinero que solicitaste? En ese caso, la clave es actuar con rapidez para recuperarlo y, siempre que sea posible, no abandonar el cajero.

¿Problema técnico o fraude?

Podría ser que el cajero no te haya entregado tu dinero por un fallo informático o porque justo en ese momento no dispone de los billetes necesarios. En este caso, no debería ser complicado recuperarlo. Pero también podría ser que estés siendo víctimas de un fraude.

Card trapping o skimming son solo algunos de los términos que hacen referencia a la amplia cantidad de estafas perpetradas en los cajeros automáticos.

El card trapping es un tipo de estafa que básicamente, consiste en bloquear el dispensador de efectivo, ya sea con un elemento superpuesto en la parte externa del cajero o con un dispositivo interno, de manera que el dinero no salga. Una vez el cliente ha desistido, generalmente con la idea de que se trata de un problema técnico, los estafadores acuden al terminal y recogen el dinero atrapado.

Si se trata de un error técnico, lo más probable es que debas esperar a que la entidad compruebe si al cajero automático le sobra dinero. Si es así, la entidad realizará el ingreso en la cuenta del cliente y en unos pocos días el dinero debería estar de vuelta.

No obstante, es importante anotar una serie de datos por si la situación no se soluciona y se tuviera que poner una reclamación posterior.

¿Qué debes hacer?

De acuerdo con la Condusef, es necesario que las personas reporten de manera inmediata este acontecimiento a su banco. En general, la entidad deberá subsanar la cantidad que el cajero no entregó al usuario.

Al momento de reportar es necesario tener a la mano el número de cajero e institución responsable del ATM.

Guarda los recibos ya que con ellos, podrás verificar las operaciones que aparezcan en tu estado de cuenta

Cuando presentes tu queja, te proporcionarán un folio en el que te dirán el tiempo que debe esperar para que el rembolso se vea reflejado en su cuenta, una vez que concluya la averiguación, en algunos casos, pueden ser cinco días hábiles.

En caso de recibir una negativa por parte del banco, debes acudir a las oficinas de la Condusef. En ellas podrá levantar la reclamación, se realizará una gestión electrónica a la cual el banco deberá responder y, si el usuario está de acuerdo con la respuesta, se lleva a cabo una conciliación.

cj