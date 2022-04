Economía centennial: ¿Cómo y por qué cuidan más su dinero?

La generación Z, también conocidos como centennials, son los jóvenes nacidos entre los años 1995 y 2012, por lo que éstos nacieron en una época llena de cambios tecnológicos y por eso son los que más se preocupan por tareas básicas como armar un presupuesto, ahorrar, comparar antes de comprar y protegerse ante los fraudes.

De acuerdo con el estudio "How Gen Z Is Confronting Their Financial Fears" (Cómo enfrenta la generación Z sus miedos financieros), realizado por la consultora Rave Reviews, revela que las y los centennials están mejor educados financieramente en comparación con los millennials, Generación X o Baby Boomers.

Lo anterior, se debe a que esta generación se caracteriza por ser más autodidacta y por tener a su alcance información como tutoriales en redes sociales, páginas de internet y herramientas digitales para cuidar sus bolsillos.

Otros datos interesantes que arrojó el estudio respecto al uso de productos financieros de las y los centennials son:

- 60% de estos jóvenes ya adquirieron una cuenta de ahorro.

- 54% posee una cuenta bancaria corriente.

- 32% cuenta con una tarjeta de crédito.

- 33% tiene contratado un seguro médico.

Estos jóvenes han demostrado tener una mayor responsabilidad a la hora de administrar su dinero, ya que, de acuerdo con lo mencionado en dicho estudio:

- 72% de las y los encuestados creen que el "costo" es el factor más importante cuando realizan sus compras.

- 47% de las y los centennials utilizan sus teléfonos para consultar y comparar precios.

- 77% gana dinero extra por trabajos independientes, ya que saben que sus ingresos no deben depender solo de un ingreso fijo.

- El 89% se sienten empoderados sobre sus finanzas ya que comienzan a planificar su futuro financiero desde jóvenes.

- 64% ya ha comenzado a investigar por su cuenta o consultado a personas expertas sobre cómo hacer su planificación financiera.

- 35% de las y los estudiantes de la generación Z ya comienzan a planear su propio negocio en el futuro.

Además, las y los centennials entienden la importancia de planificar proyectos de vida y financieros a largo plazo, y aun cuando enfrentan diversos obstáculos económicos y sociales, eso no les impide destinar cierta cantidad de sus ingresos en productos financieros que les ayude a prevenir imprevistos, ya que ellos son los principales contratantes de pólizas de seguros de auto, de acuerdo con el reporte "Radiografía de Generaciones Aseguradas" de Insurtech.

CONSEJOS PARA EL MANEJO DE TU DINERO

1.- Siempre motívate a tener metas: La mayoría de las y los centennials apenas están comenzando su vida laboral, por lo que uno de los consejos es que establezcas metas y objetivos, siendo uno de ellos el ahorro. Recuerda que el ahorro es la mejor manera de cuidar las finanzas personales; para ello puedes comenzar con el 10% o 15% de tus ingresos.

2.- No ignores tu presupuesto: Las y los jóvenes son nativos digitales, eso les ha dado beneficios que las antiguas generaciones no tuvieron, pero también los hace correr el riesgo de gastar más dinero por toda la oferta que encuentran en internet. Por lo anterior, es importante que siempre respetes y lleves el control de tus ingresos y egresos, y para ello puedes apoyarte en las diversas aplicaciones que existen para hacer presupuestos, como la app de "Aplicación Presupuesto Familiar" de la CONDUSEF que puedes descargar de forma gratuita en tu dispositivo móvil.

3.- Ten cautela con la información de internet: Las y los centennials en su mayoría son autodidactas, por lo mismo corren el riesgo de encontrarse con información falsa o errónea sobre finanzas, en canales de YouTube, podcasts, redes sociales u otras páginas de internet. Por ello debes aprender a elegir la información o asesoría que recibes, procura que sea a través de instituciones financieras serias y que se encuentren debidamente autorizadas.

4.- Comienza a invertir desde los veintes: Haz que tus ingresos no dependan sólo de un trabajo fijo o independiente, tienes que aprender a poner a trabajar tu dinero, por ello este es un buen momento para comenzar a invertir. La tendencia en inversión de la generación Z suele ir en productos financieros con los que se sienten identificados, siendo en su mayoría proyectos dirigidos a la tecnología, medio ambiente o tendencias innovadoras como las criptomonedas. Si te consideras adverso a los riesgos, siempre existen opciones más seguras como CETES.