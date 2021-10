¿Dónde puedes adquirir la moneda de AMLO? Esto es lo que sabemos

En internet comenzó a circular una nueva moneda con el rostro del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al no ser emitida por el Banco de México carece de valor oficial.

A falta de trabajo por la pandemia, la acuñadora Emiliano Zapata, que se dedica a trabajar el acero, níquel y zinc, comenzó a vender monedas con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cada moneda, que no tiene valor comercial, está hecha de aleación de níquel y zinc, y tiene un costo de 100 pesos.

La acuñadora, que tiene un taller en la Ciudad de México y otro en Puebla, comenzó a comerciar las monedas en abril pasado y hasta ahorita ha vendido cerca de 4 mil, reveló Quetzal García, trabajador de dicha empresa, al noticiero "Por la mañana" de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

La venta de la moneda que conmemora los tres años de gobierno de López Obrador, y se realiza a través de la cuenta de Facebook de la Acuñadora Emiliano Zapata. Las entregas se hacen de manera personal, aunque también hay envíos a todo México, con un costo adicional.

El objeto circula en internet y al no haber sido creado por el Banco de México (Banxico) no tiene un valor oficial, es decir, no puedes usarla para comparar algo en algún establecimiento, solo para el recuerdo del mandato de AMLO como presidente de México.

Características de la moneda

La pieza está hecha de acero, níquel y zinc, tiene un diámetro de superior al de una moneda de 10 pesos y es de color plata. En la imagen se observa el rostro de AMLO con el año en el que comenzó su mandato como presidente de México, 2018, y el año en el que se emitió la monda, 2021.

A diferencia de las monedas convencionales que en el reverso de la pieza aparece el escudo nacional, en esta moneda se encuentra el Palacio Nacional con la bandera ondeando por todo alto rodeada por fuegos artificiales, todo esto acompañado por la fecha "1 de julio" en la parte superior y la frase "Victoria del pueblo mexicano" en la parte de abajo.

Para todos los que quieran hacerse con este objeto pueden encontrarla en distintas plataformas de internet por 150 pesos, pero recuerden que en determinado momento el objeto podría valer más de lo que se vende en estos momentos; eso sí cuando llegue el momento se tendrá que recurrir con un experto en numismática.













































cj