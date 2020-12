Discusión de Ley Banxico debe resolver dólares en efectivo y lavado: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advirtió que la discusión sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México debe pasar necesariamente por enfrentar el problema de los dólares en efectivo y cerrarle el paso al lavado de dinero.

Santiago Nieto, director de la UIF, afirmó que la iniciativa de reforma debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero.

En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020

En otro tuit, Santiago Nieto dijo que adicionalmente, la UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia.

La Asociación de Bancos de México (ABM) y representantes de diversos bancos plantearon a diputados federales seguir el análisis de la ley Banxico, por otros llamada iniciativa Monreal, así como recurrir a autoridades financieras internacionales para que opinen sobre el tema.

Este lunes, los banqueros se dieron cita con diputados para buscar una solución consensuada a la polémica ley que busca que migrantes y empleados puedan cambiar dólares sin llegar al mercado negro de divisas, lo que implica hacer ajustes a la ley del banco central mexicano.

Los banqueros plantearon alternativas que no expongan de ninguna manera la credibilidad financiera nacional e internacional del Banco de México, aunque señalaron que llevan 13 años tratando el tema sin encontrar una salida viable.

POLÉMICA

La iniciativa para reformar los artículos 20 y 34, y adicionar los artículos 20 Bis y 20 Ter a la Ley del Banco de México, "no es otra cosa más que transferir al banco central la responsabilidad para manejar moneda extranjera de dudosa naturaleza, por lo que también se transfiere a la institución que preside Alejandro Díaz de León el riesgo de contaminar sus reservas con estos recursos y recibir sanciones de organismos internacionales o incluso locales por posibles vinculaciones con casos de lavado de dinero", explicó en su columna el periodista de El Universal, Mario Maldonado.

Las cifras del Banco de México destacan que de los más de 4 mil 700 millones de dólares captados en efectivo por los bancos mexicanos de enero a septiembre de 2020, 16% los colocaron con sus clientes y usuarios, mientras que 82% se repatriaron a sus países de origen mediante sus convenios de corresponsalía con entidades del exterior.

"Fueron 15 las instituciones financieras que exportaron sus dólares y monedas extranjeras a países como Estados Unidos, España y Canadá, en donde fueron recibidos por 11 entidades... y Banco Azteca no cuenta desde 2017 con convenio de corresponsalía con entidades extranjeras, luego de que la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sancionó a su socio, el Lone Star National Bank, por violar la legislación en materia antilavado en su relación con el banco de Salinas Pliego", afirmó Maldonado.

¿QUÉ DIJERON LOS BANQUEROS?

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y presidente de Banco Azteca, fue cauto en su posicionamiento toda vez que en los últimos días trascendió que el principal beneficiado por esta ley que modificaría la autonomía de Banxico es justamente el banco del empresario Ricardo Salinas Pliego.

"Para nosotros es de gran relevancia tener este diálogo... coincidimos con los objetivos sociales de la minuta del Senado... Quienes reciben sus ingresos en dólares no siempre tienen acceso a una institución financiera, por lo que se ven obligados a vender sus ingresos en moneda extranjera en el efectivo en el mercado informal mejor conocido como el mercado negro, a tipos de cambio considerablemente inferiores", dijo.

Carlos Rojo presidente ejecutivo del ABM y representante de Banorte, afirmó que el problema no es nuevo. "Las consecuencias de que nuestro Banco Central fuera parte de una investigación por este tema genera un riesgo sistémico que inmediatamente se podría exponer al sistema financiero limitando su capacidad reacción con otros mercados y por ende el buen funcionar de nuestro economía", subrayó.

Consideró que es una desafortunada situación "para los migrantes que vienen a visitar a sus familias trabajadoras del turismo y trabajadores transfronterizos en el norte del país" y afirmó que en los últimos 13 años han trabajado la posibilidad de crear corresponsalías bancarias internacionales con reguladores nacionales y autoridades bancarias en Estados Unidos. También reconoció las declaraciones hechas ayer por el presidente del Senado, Ricardo Monreal.

La Silla Rota informó el viernes que en reunión virtual con diputados federales, Banxico advirtió del riesgo que implicaría aprobar la minuta del Senado sin cambios.

Planteó que se arriesga innecesariamente a la banca mexicana al adquirir moneda extranjera improductiva que no sirve para las reservas internacionales y agregó que eso podría afectar la relación con Estados Unidos.

"Ya hemos recibido una opinión de preocupación de una autoridad estadounidense al respecto", dijo.

Eduardo Osuna, de BBVA, precisó con detalle quiénes serían los beneficiados directos en esta situación. "Sí hay un porcentaje de dólares y familias que están siendo afectadas, que no se les pueden recibir los dólares", comentó.

Reiteró que equivale sólo al 1% de remesas en el caso de los migrantes y que los afectados son directamente migrantes que reciben pagos en efectivo como personal de hoteles o meseros en zonas turísticas.

Informó que ellos hoy pueden cambiar estos dólares en bancos; primero, si son clientes del banco hasta por un monto de 4 mil dólares en efectivo por cliente por mes (más de $80 mil pesos mensuales).

"Y en caso de no ser clientes, que no tengan cuenta bancaria abierta, los bancos también pueden recibir dólares en efectivo hasta por monto de 300 dólares por usuario al día, y hasta 1,500 acumulados por mes", indicó.

Propuso que la solución incluya mayor difusión "donde la gente no sabe que la banca puede recibir le este dinero en efectivo sin ser cliente de un banco, lo que hay que garantizar es que la iniciativa cumpla con los tratados internacionales y que estamos preservando la autonomía de Banxico, porque ponerlo en riesgo significa poner en riesgo toda la economía".

Raúl Martínez vicepresidente de ABM y representante de bancos extranjeros (14 instituciones de Asia, Europa y Estados Unidos), dijo: "nos sentimos cómodos trabajando en México y muy confiados en las perspectivas de mediano y largo plazo".

Reconoció que parte de esta confianza radica en la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, la responsabilidad de no endeudarse y la autonomía de Banxico. "Creemos nosotros que ese un mensaje muy fuerte a la comunidad financiera internacional", dijo.

Sin embargo, apuntó que "esta iniciativa pone en riesgo esa autonomía y podría tener un impacto negativo sobre la percepción de mercados extranjeros y el mercado en general que es una fuente importante del financiamiento y canalización de recursos al crecimiento de nuestro país".

ESPECIALISTAS EN DÓLARES

Marcos Ramírez, de grupo Banorte, aseguró que esta institución se ha blindado del problema por tener estrictos controles en el manejo de dólares gracias al uso de 150 empleados y sistemas automatizados para monitorear dólares en efectivo y confirmar si los clientes se encuentran en "zonas fronterizas, centros turísticos, aeropuertos al interior del país y si son personas físicas o morales".

Héctor Grisi, de grupo Santander, señaló que en su caso son 400 los empleados que revisan exclusivamente "el manejo de alertas, compras y volúmenes" de dólares.

"No hay ningún precedente en el mundo de que un Banco Central se convierta en el tomador de último recurso en ningún país, es un riesgo tremendamente importante... Se expone al Estado y se abre la puerta a intervenciones financieras internacionales que pueden llevar hasta el congelamiento de las reservas... No es un tema mínimo... Provocaría básicamente que otros países tomaran ventaja y pudieran estar transfiriendo dólares a México para poder tratar de sacarlos por aquí", advirtió.

Manuel Romo, de Citibanamex, dijo que es "válido, justificado y legítimo" el objetivo de la iniciativa, pero propuso otras soluciones".

LOS CUESTIONAMIENTOS DE LOS DIPUTADOS A LOS BANQUEROS

Mientras legisladores de Morena defendieron en su totalidad la denominada ley Monreal, el diputado Saúl Huerta puso como ejemplo que en Puebla, en la casa de cambio que se encuentra en Acatlán de Osorio, los migrantes llegan a una casa de cambio donde les intercambian los dólares a diez pesos.

Por su parte, diputados de oposición plantearon que la iniciativa Monreal está lejos de cumplir su objetivo.

"Todavía el sábado se afirmó en los órganos directivos de la cámara que la iniciativa iba a pasar a debate hoy se dijera lo que se dijera", afirmó el perredista Antonio Ortega.

"La presidenta de la Mesa Directiva le dio turno y la comisión de Hacienda la recibió y la discutiremos, será la comisión la que definirá si esa minuta es reformada o pospuesta para recibir opiniones", indicó.

En general plantearon que el tema requiere mayor análisis y plantearon dudas específicas que los banqueros respondieron; pero llamó la atención que ninguno preguntó si la iniciativa Monreal era para beneficiar directamente a Banco Azteca.

Emilio Romano, de Bank of America, explicó que en el caso de la transportación de divisas son pocos los bancos que brindan este servicio porque no es negocio para otros bancos.

"Algunos pensarán que estoy protegiendo aquí un negocio, hay muchos bancos globales operando en México y somos los únicos que lo hacemos. Los demás bancos no lo quieren hacer porque a veces el riesgo-beneficio no les da y es un servicio donde se cobra por la logística y custodia", detalló.

Agregó que, hasta dónde tiene conocimiento, hay tres bancos que están activamente en el tema de las corresponsalías en México. En su caso, señaló que cuando abren una corresponsalía con un banco de México, se revisa la solidez de sus procesos para poder asumir la responsabilidad ante las autoridades financieras norteamericanas.

"Le decimos al gobierno estadounidense y al regulador norteamericano que estamos dispuestos a hacernos responsables y sujetos a una multa o acción regulatoria por la acción que está haciendo otro banco... En los bancos más pequeños o medianos no tenemos corresponsalías no por falta de control sino porque probablemente los volúmenes son muy pequeños", e incluso, porque consideran que su modelo de negocio no es regulable del todo, dijo.

Propuso buscar una solución integral al tema, "el banco que más dólares tiene retenidos son 10 millones de dólares y esa es una cantidad muy baja... Este no es un problema de los migrantes a diferencia de lo que se mencionó aquí, si hay un problema de los migrantes es muy pequeño, es más bien un problema de excedentes de dólares que viene de muchas fuentes y por eso no había hecho crisis esta situación hasta hace un mes".

Respaldó la propuesta de llevar una urgente reunión bilateral con autoridades de Hacienda y del Tesoro de Estados Unidos con autoridades financieras mexicanas "para encontrar una solución integral a largo plazo".

Otros banqueros consideraron que los problemas de lavado de dinero van mutando constantemente lo que implica una actualización de software y de entrenamiento de su personal dentro de los bancos "por ser un problema tremendamente dinámico", señaló Manuel Romo, de Citibanamex.

Algunos más enumeraron que el número de transacciones que su sistema reporta como probablemente irregular es reportado inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Por lo menos todos los corresponsales en EU que han dejado de operar la recepción de dólares en efectivo como agentes de la reserva Federal, ha sido por cuestiones regulatorias", explicó Luis Niño de Rivera. "No les permite seguir ofreciendo el servicio y por ello han cerrado el negocio", precisó sin abundar detalles.

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, aseguró que sólo una institución financiera no está en contra de las reformas a la Ley de Banxico.

A través de su cuenta de Twitter, el economista calificó como "interesante" que las instituciones financieras estén en contra de las reformas. "Incluso, las que operan en el mercado de compra/venta de dólares en efectivo. Por cierto, BanCoppel no participa en este mercado".

Interesante que hasta las instituciones financieras, salvo una sola, están en contra de las reformas a la Ley de Banxico. Incluso, las que operan en el mercado de compra/venta de dólares en efectivo. Por cierto, BanCoppel no participa en este mercado. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) December 14, 2020













