Diputada reniega de las tarjetas de crédito por sus deudas y le llueven críticas

"Me tardé 2 años en acabar de pagar mis tarjetas de crédito tarjeta de crédito y de verdad puedo decirles q tenerlas ha sido el error más feo q he cometido. No vale la pena que te endeudes en algo que no sea: hipoteca de casa; crédito universitario; cuestión de salud", escribió en redes sociales Ana Villagrán.

El detalle curioso no es la mala anécdota de las finanzas y el mal manejo de la tarjeta de crédito, lo que llamó la atención es que Ana Villagrán es diputada local de la Ciudad de México por Acción Nacional.

Ante esto, la lluvia de críticas en Twitter no se hicieron esperar:

Ante los comentarios, la diputada por la CDMX se defendió de la crítica y también atinó a comentar: "Los intereses te comen, no importa cuando leas esto. Y le hablo a una clase media trabajadora y que vive de su salario. Todos tienen razón en que nos falta por mucho educación financiera y también menos presión de los bancos.

Bola de nieve

Desconocer las fechas de pago y de corte, utilizar el límite de crédito y no pagar a tiempo, son algunos de los problemas más comunes que los mexicanos tienen al momento de usar una tarjeta de crédito, de acuerdo con la fintech Stori.

La plataforma financiera destacó que, de acuerdo con cifras del Banco de México, ocho de cada 10 mexicanos no saben cómo funciona una tarjeta de crédito, motivo que los ha llevado a contraer deudas que se ven reflejadas en su estabilidad financiera.

Stori enfatizó que tener una tarjeta de crédito no significa tener dinero extra, sino que se trata de dinero que puede ayudar a alcanzar algunas metas o financiar algunos pagos pero que se debe pagar a las instituciones que otorgaron dicho plástico.

