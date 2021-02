Dime cómo son tus finanzas y te diré que animal eres

Sin duda, la animalidad es un factor que no desaparece de la especie humana. Y respecto a las finanzas personales, esto no es una excepción.

Se trata de los impulsos que tenemos dentro de nuestro comportamiento financiero y, de acuerdo con John Maynard Keynes, uno de los economistas más sobresalientes del siglo pasado, los denominados “espíritus animales” reflejan la forma en que tratamos nuestros bolsillos.

Gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, ya sea moral, hedonista o económica. Quizá la mayor parte de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas consecuencias completas se irán presentando en muchos días por venir, sólo pueden considerarse como el resultado de los espíritus animales” escribió Keynes.

TE PUEDE INTERESAR: 5 cosas que no debes hacer si recibiste un aumento de sueldo

¿Cuál de estos animales te define?, de acuerdo con este análisis conjunto entre Bancolombia y Vice:

TORO

Ningún contratiempo en tus finanzas representa un obstáculo, trátese de deudas o hasta un despido, pues tu economía es lo más importante para ti. La agresividad caracteriza tu desenvolvimiento financiero. Sin embargo, es recomendable que sepas administrar bien esa belicosidad.

RINOCERONTE

Pese a que puedes salir fácilmente de los baches económicos que se te presentan, dejas que los problemas crezcan hasta que es hora de actuar. El saber de tu capacidad para solucionar dichas problemáticas, permite que crezcan situaciones que pudiste haber evitado a su debido tiempo. Al igual que con el Toro, la moderación de este impulso es la clave para unas finanzas sanas.

OVEJA

Decidir no es lo tuyo, por lo que replicas las acciones de tu círculo cercano, sea de un amigo, tu pareja o la familia. Cualquier alternativa financiera te parece bien, sin embargo podrías informarte un poco más antes de decidir aplicar la misma estrategia que otra persona.

HORMIGA

Los pequeños desembolsos desestabilizan tu cartera, y cada quincena terminas contando los pesos que llevas en los bolsos. Refrescos, chicles, o una botana, al final, tus ahorros son los perjudicados. Son varias las formas de controlar este impulso, entre los que destaca el establecer una serie de medidas, como elaborar un presupuesto diario o salir únicamente con el dinero necesario de la jornada.

TIBURÓN

Gastar es lo tuyo, ya sea que comas en algún restaurante caro o vayas a un salón de belleza, pero tus finanzas te lo permiten. En este caso, es importante garantizar que tu salario se ajuste al estilo de vida que te gusta. Lo aconsejable aquí, es no gastar espléndidamente con demasiada frecuencia. Si sabes administrar estos desembolsos, podrás disfrutar de más a lo largo del tiempo.

GALLINA

Como el nombre lo dice, todo te da miedo y no tomas ningún riesgo de inversión o de compra a menos que sea seguro. Tu característica principal es la cautela. Sin embargo, a las gallinas se les recomienda ser un poco de toros de vez en cuando.

AVESTRUZ

Haces caso omiso a las advertencias de que ese movimiento es riesgoso, ya sea que provengan de tus amigos o tu propia intuición. Para no ver y no escuchar, escondes la cabeza bajo la tierra. O bien, contrario al rinoceronte, dejas que la montaña de problemas crezca pero no haces nada para solucionarlo.

MONO

Todo te parece tentador y lo quieres comprar. Eres el llamado comprador compulsivo y te haces de cosas que muchas veces sabes que no te van a servir. Para evitar esto, podrías fijar estrategias de ahorro como la hormiga, con el fin de que tus finanzas gocen de cierta estabilidad.

djh